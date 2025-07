Samsung, Galaxy A16 a prezzo stracciato: questo smartphone va comprato subito

Samsung

Samsung è uno dei punti di riferimento nel mondo della telefonia e la maggior parte la conoscono per i telefoni della gamma Galaxy S. In realtà il colosso sud-coreano produce anche altri telefoni molto interessanti, come ad esempio il Galaxy A16 protagonista di questo articolo. Lo smartphone, infatti, è disponibile oggi in offerta esclusiva su Amazon con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 130 euro. Un prezzo alla portata di tutti e che lo rende uno dei re della fascia medio-bassa del mercato.

Il Galaxy A16 è uno smartphone che bada al sodo, con una scheda tecnica equilibrata e pensata appositamente per chi vuole un telefono in grado di supportare tutte le app principali. Schermo ampio da 6,7 pollici ad alta risoluzione, buon processore, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 5000mAh con una lunga autonomia. Chiedere di più a questo prezzo è veramente complicato. Per questo ti consigliamo di approfittarne subito e di cliccare sul banner qui in basso: non farti scappare questa offerta esclusiva di Amazon.

Galaxy A16

Galaxy A16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Galaxy A16. Lo smartphone di Samsung è disponibile con uno sconto del 38% e lo paghi solamente 129 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un telefono affidabile e che supporta qualsiasi applicazione. Il risparmio netto sfiora i 100 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Una delle migliori scelte che potete fare oggi per acquistare uno smartphone economico alla portata di tutti.

Galaxy A16

Galaxy A16: le caratteristiche tecniche

L’equilibrio e la versatilità sono due delle caratteristiche che contraddistinguono il Galaxy A16. Lo smartphone di Samsung è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di mercato compresa tra i 100 e 150 euro. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dall’ottimo display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate elevato per una maggiore fluidità mentre utilizzi le app social. Le prestazioni sono assicurate dal processore octa-core che supporta tutte le app più importanti, da quelle di messaggistica, ai social fino ai videogame e agli strumenti per il foto editing. A supporto anche 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico non ti delude. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera che si adatta perfettamente alle tue esigenze. Fotocamera principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel e fotocamera macro da 2 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 13 megapixel. Gli scatti sono ricchi di dettagli e pronti per essere caricati sui propri profili social.

La batteria da 5000mAh è una garanzia: arrivo a fine giornata senza troppi patemi e si ricarica rapidamente. Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei generazioni. Questo garantisce una longevità maggiore e non sarai costretto a cambiarlo dopo appena un paio di anni.

Galaxy A16