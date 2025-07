Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com

Il debutto dei nuovi iPhone è sempre più vicino: nel corso del prossimo mese di settembre, infatti, Apple presenterà la nuova gamma iPhone 17 che includerà anche una novità assoluta, rappresentata dalla variante Air, con spessore ridotto e specifiche top.

In arrivo c’è anche iPhone 17, modello “base” della gamma che oggi è protagonista di nuove indiscrezioni. Lo smartphone è da tempo al centro di rumor e indiscrezioni, soprattutto per via del chip scelto da Apple.

Informazioni apparse online nelle scorse settimane, infatti, ipotizzavano la presenza del chip A18, lo stesso utilizzato da iPhone 16. La scelta di non aggiornare il chip (non una novità per Apple) è stata smentita dalla stessa fonte che aveva lanciato l’indiscrezione.

L’analista Jeff Pu di GF Securities è tornato sui suoi passi, fornendo nuovi dettagli aggiornati sul futuro iPhone 17, modello destinato a diventare un importante riferimento per la gamma di smartphone Apple nel corso dei prossimi mesi.

iPhone 17: il chip sarà A19

Il nuovo iPhone 17 non “riciclerà” il chip A18. Come confermato da Jeff Pu e riportato da MacRumors, infatti, lo smartphone utilizzerà il chip A19. Si tratta di un SoC di nuova generazione (ancora inedito) che sarà realizzato con il processo produttivo a 3 nm di TSMC (N3P) che sarà utilizzato anche per realizzare il chip A19 Pro, destinato ai modelli Pro della gamma. Questa scelta dovrebbe tradursi anche in un supporto software di durata maggiore per iPhone 17.

Le altre specifiche

Ci sono ancora tanti elementi da verificare per il nuovo iPhone 17. Lo smartphone di Apple dovrebbe continuare a proporre 8 GB di memoria RAM (mentre per i Pro ci sarà l’atteso salto ai 12 GB). I tagli per la memoria di archiviazione saranno diversi ma, quasi sicuramente, si continuerà a partire da 128 GB. Tra le novità hardware dovrebbe esserci una nuova fotocamera frontale da 24 Megapixel mentre le fotocamere posteriori non dovrebbero essere aggiornate.

Apple dovrebbe aggiornare anche il display. Il pannello OLED, infatti, potrebbe crescere a 6,3 pollici di diagonale e, soprattutto, il refresh rate crescerà fino a 120 Hz ma senza la funzione ProMotion che caratterizza i modelli Pro. Lato software, invece, ci sarà spazio per il nuovo iOS 26 con tutta la suite di funzioni Apple Intelligence, pienamente supportata dal nuovo chip (A19) e utilizzabile senza problemi grazie al sufficiente quantitativo di RAM (8 GB), come già avviene su iPhone 16, 16 Plus e 16e.

Ulteriori aggiornamenti in merito alle specifiche dei prossimi iPhone saranno disponibili presto. Gli smartphone debutteranno, infatti, nella prima metà del prossimo mese di settembre, andando ad arricchire la gamma di Apple con l’obiettivo, anche quest’anno, di registrare ottimi risultati di vendita.