Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

La creatività digitale è una particolare capacità che permette di sfruttare gli strumenti tecnologici per poter ideare e realizzare progetti e contenuti originali

Stefan.Simonovski / Shutterstock

In sintesi

La creatività digitale unisce immaginazione e strumenti tecnologici per ideare e realizzare progetti originali in vari settori, dalla grafica al marketing.

Gli strumenti principali includono software di grafica, editing audio-video, piattaforme social, tool di collaborazione online e intelligenza artificiale generativa come supporto creativo.

Lo sviluppo futuro sarà sempre più legato a tecnologie emergenti (AI, metaverso, collaborazione a distanza), con attenzione a etica e proprietà intellettuale.

Trasformare un’idea in un progetto concreto richiede un certo grado di applicazione oltre a tanta creatività. Nel mondo di oggi, la creatività digitale diventa un elemento fondamentale, rappresentando l’incontro tra l’immaginazione e la capacità di ideazione di nuovi progetti di una persona e la tecnologia che può offrire gli strumenti giusti per rendere un’idea un progetto concreto. Ecco cos’è la creatività digitale e quali sono gli strumenti giusti per sfruttarla.

Che cos’è la creatività digitale?

La creatività digitale è una particolare capacità che consente di sfruttare gli strumenti digitali per poter ideare e realizzare progetti e contenuti originali. Questa capacità include al suo interno un gran numero di abilità, anche molto diverse tra loro, e non si limita alla sola elaborazione artistica, come il disegno, ma si estende a tanti altri settori, dalla produzione di contenuti video allo sviluppo di applicazioni e fino anche alla realizzazione di soluzioni di marketing online.

Gli strumenti con cui un creativo digitale può operare sono diversi. Si tratta, in genere, di software e applicazioni specifiche per il campo di utilizzo ma anche di piattaforme online, come i social network, che possono rappresentare la “piazza” in cui esporre, condividere e diffondere il risultato del proprio lavoro creativo. In linea di massima, la creatività digitale è utilizzabile in tantissimi contesti, sia in ambito lavorativo che in ambito personale, permettendo agli utenti di poter sfruttare strumenti tecnologici per esprimere le proprie idee.

Gli strumenti per la creatività digitale

La creatività digitale può essere espressa tramite una serie di strumenti che consentono di trasformare un’idea in un progetto concreto, sviluppando contenuti originali in grado di fare la differenza, nel settore per cui vengono realizzati. Essendoci tante categorie, anche molto diverse, gli strumenti di un creativo digitale sono tantissimi e possono essere utilizzati in combinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati e riuscire a dare una forma (anche solo digitale) alle proprie idee.

Tra gli strumenti più diffusi per i creativi ci sono i software che consentono di creare contenuti. Applicazioni di grafica e design, ad esempio, rappresentano uno degli esempi più significativi di come un creativo può rendere concreta un’idea sfruttando la tecnologia. Da non sottovalutare, naturalmente, le applicazioni di editing audio e video che permettono di creare contenuti originali per vari contesti di utilizzo, dall’intrattenimento all’informazione, passando per il marketing.

Un elemento centrale per i creativi sono i social network, piattaforme che permettono la diffusione delle proprie creazioni, con la possibilità di raggiungere, potenzialmente, milioni di utenti in tutto il mondo, in tempi rapidi. Da non dimenticare sono i tool per la gestione dei contenuti online. Strumenti cloud per la collaborazione tra le persone da remoto, CMS per la gestione di contenuti da diffondere online e altri elementi di questo tipo permettono a un creativo di poter realizzare, con più semplicità, i propri progetti.

Uno strumento sempre più importante per la creatività digitale è rappresentato dall’intelligenza artificiale generativa. Si tratta di un tool in continua evoluzione che può affiancare le persone, fornendo l’assistenza necessaria per raggiungere un determinato obiettivo. L’utilizzo dell’AI può variare in modo significativo, sulla base delle esigenze del singolo ma anche in relazione a quello che è il target da raggiungere di un determinato processo creativo.

L’AI può rappresentare un tool per la ricerca di informazioni ma anche un sistema per generare contenuti digitali, come ad esempio immagini, loghi e altri elementi multimediali che possono completare o arricchire il proprio lavoro. Tocca al singolo utente, di volta in volta, trovare il modo giusto per poter capire come fare a utilizzare l’intelligenza artificiale per centrare l’obiettivo desiderato, riuscendo così a “digitalizzare” le proprie idee nel modo più efficace possibile.

Tecniche e approcci per stimolare la creatività

Alla base di un processo creativo ci sono varie tecniche pensate per generare nuove idee e riuscire così a sviluppare contenuti originali e in grado di mostrare le proprie reali capacità. Tra le tecniche più efficaci c’è sicuramente quella del brainstorming che consente di raccogliere tutte le idee possibili, coinvolgendo anche più persone e/o un’intelligenza artificiale, al fine di poter analizzare la questione e il proprio obiettivo da più punti di vista, per trovare l’angolo giusto da sfruttare per far avanzare il processo creativo.

Strettamente collegata al brainstorming è la tecnica del pensiero laterale che, anche nella sfera digitale, può rappresentare un meccanismo fondamentale per stimolare la creatività. Questa tecnica, semplicemente, consiste nell’analisi di un determinato problema da un punto di vista completamente differente, con una prospettiva diversa da quella da cui si è partiti. Guardando le cose in modo diverso, quindi, la creatività potrà essere stimolata e potrebbe essere possibile raggiungere l’obiettivo desiderato.

Il lavoro di gruppo è un altro elemento utile a stimolare la creatività, soprattutto quando si ha la necessità di approfondire lo sviluppo di un progetto digitale. Ogni elemento del gruppo può dedicare i suoi sforzi ad analizzare una parte della questione, in modo da stimolare il processo creativo in modo specifico, con una visione più nel dettaglio del problema. Lo scambio di idee che può avvenire all’interno di un gruppo, ma anche con un chatbot AI, può rappresentare un fattore da non sottovalutare e può risultare determinante quando si ha la necessità di accelerare il processo creativo.

Come trovare ispirazione online

Trovare ispirazione online è molto semplice, grazie alle tantissime risorse a disposizione di ogni utente. I motori di ricerca, anche grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, possono rappresentare uno strumento essenziale per raccogliere informazioni e individuare le soluzioni giuste per sostenere il processo creativo. Nello stesso tempo, online è possibile trovare tutorial e video dimostrativi che possono rappresentare un elemento formativo essenziale per sostenere la propria creatività.

C’è poi la possibilità di scambiare informazioni e pareri con altre persone, ricorrendo a forum, gruppi di discussione e piattaforme social come Reddit. Si tratta di sistemi che consentono di raccogliere più pareri su una determinata questione, aggiungendo punti di vista differenti e, quindi, andando a stimolare la propria creatività con input nuovi. Altri strumenti utili per trovare ispirazione online sono le newsletter e l’analisi delle tendenze, che consentono di restare aggiornati sui trend del momento.

Per trovare nuove fonti di ispirazione è possibile, inoltre, sperimentare con gli strumenti digitali, con esercizi mirati allo sviluppo di nuove abilità che potranno tornare utili durante la propria attività. Da non dimenticare la possibilità di avviare uno scambio di idee con un chatbot AI, come ChatGPT o Gemini, che oltre a essere uno strumento di raccolta di informazioni e generazione di contenuti è anche un elemento utile per analizzare punti di vista differenti, valutare le proprie opzioni e, più in generale, trovare nuove fonti a cui ispirarsi.

Superare il blocco creativo

Per superare il blocco creativo è necessario valutare tutte le opzioni a propria disposizione. In linea di massima, è fondamentale trovare il modo giusto per stimolare l’ispirazione e ridurre al minimo le fonti di stress e ansia che possono essere la causa principale del blocco stesso. Tra le tecniche utili al superamento di un blocco creativo troviamo il brainstorming, per raccogliere nuove idee, e la collaborazione, con altre persone che possono risultare utili al miglioramento della propria condizione.

Un sistema valido per superare un blocco è aggirarlo, iniziando a valutare le cose da un’altra prospettiva, in modo da poter trovare nuovi sbocchi creativi per il raggiungimento dei propri obiettivi. Un altro approccio che può essere utile a questo scopo è la definizione di un programma di micro-obiettivi che consentano di avvicinarsi, a poco a poco, all’obiettivo principale, lavorando a piccoli passi e senza l’ansia di dover raggiungere subito il traguardo prefissato. Per non dover fare i conti con un blocco creativo è utile curare con attenzione il proprio benessere digitale.

Esempi pratici di creatività digitale

La creatività digitale trova applicazione in tanti contesti. Tra questi troviamo settori come la grafica e il design oltre che la produzione di video e altri contenuti multimediali. Un altro campo in cui la creatività è fondamentale è quello informatico: lo sviluppo di applicazioni e software richiede, infatti, varie capacità, con la necessità spesso di utilizzare la fantasia per riuscire a trovare il modo giusto di trasformare le proprie idee in un progetto concreto.

Altri esempi di creatività digitale riguardano lo sviluppo di contenuti audio (come musica e podcast) ma anche attività di marketing, con la realizzazione di contenuti dedicati alla promozione di prodotti e servizi. In entrambi i casi, un creativo è chiamato a trovare il modo giusto per “far funzionare” un determinato progetto, utilizzando uno o più strumenti. Ci sono poi tutte le attività di creazione di esperienze, da svolgere sia direttamente in digitale che dal vivo. Anche in questo caso, realizzare progetti di questo tipo richiede uno sforzo creativo molto importante.

Etica e proprietà intellettuale nel mondo digitale

Le attività digitali sono strettamente legate all’etica e al rispetto della proprietà intellettuale. Si tratta di elementi essenziali per poter utilizzare nel modo giusto la tecnologia e digitalizzare le proprie idee per raggiungere gli obiettivi fissati. I creativi digitali devono adottare un approccio etico e, quindi, sono tenuti a rispettare le idee altrui, evitare la creazione di contenuti offensivi e inappropriati ma anche non rubare idee o plagiare il lavoro svolto da altri.

C’è poi la questione legata al rispetto della proprietà intellettuale che tutela, dal punto di vista legale, le opere creative e digitali grazie a brevetti, normative sul copyright e sistemi di licenze per l’utilizzo di strumenti e contenuti. Il mondo digitale è un sistema regolamentato, anche dal punto di vista della proprietà intellettuale, ma richiede un approccio etico da parte degli utenti per evitare comportamenti scorretti e lesivi di altre persone.

Il futuro della creatività digitale

Lo sviluppo della tecnologia rappresenta un aspetto centrale per il futuro della creatività digitale. La possibilità di sfruttare strumenti in grado di sostenere l’attività dei creativi, agevolando il lavoro e aiutando a trovare le migliori fonti di ispirazione rappresenta un elemento fondamentale per il futuro. Inevitabilmente, come tutti i settori tecnologici, anche il mondo digitale e le attività dei creativi saranno sempre più legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa che, migliorando sempre di più, diventerà un sostegno importante per la creazione dei contenuti. Per migliorare la creatività, inoltre, giocherà un ruolo sempre più rilevante la possibilità di collaborazione, anche utilizzando tecnologie come il metaverso per abbattere le distanze e connettere persone, migliorando lo scambio di idee.