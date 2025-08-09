Dyson, la scopa elettrica è al minimo su Amazon: prezzo stracciato

Compatta, maneggevole e potente, la scopa elettrica del produttore britannico è al minimo storico su Amazon. E puoi scegliere di pagare a rate senza interessi.

Amazon

Di presentazioni non ne ha proprio bisogno. E il perché non è difficile da capire: con i suoi motori di aspirazione ciclonici, Dyson ha rivoluzionato il modo in cui puliamo casa. E la Dyson Cyclone V10 Absolute non fa che confermarlo.

Con la scopa elettrica Dyson potrai facilmente pulire tutte le superfici di casa e raggiungere anche gli angoli più difficili senza troppi grattacapi. Leggera e maneggevole, vanta una ricca dotazione di accessori grazie alla quale potrai aspirare ogni tipo di sporcizia sul pavimento (e non solo).

Dyson Cyclone V10 Absolute scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La scopa elettrica Dyson Cyclone V10 Absolute si distingue per la sua potenza e versatilità, rivoluzionando la pulizia domestica. Il cuore di questa scopa elettrica è il motore digitale Dyson V10, capace di generare una potenza di aspirazione senza precedenti, catturando ogni tipo di sporco, dalla polvere più fine ai detriti più grandi.

Il sistema di filtraggio avanzato, completamente sigillato, trattiene il 99.97% delle particelle fino a 0.3 micron, espellendo aria più pulita. Il design bilanciato e la leggerezza la rendono comoda da maneggiare, facilitando la pulizia di pavimenti, tappeti, ma anche di soffitti e superfici alte.

La Cyclone V10 Absolute è dotata di una batteria a lunga durata che offre fino a 60 minuti di autonomia senza perdita di potenza, permettendo di pulire l’intera casa senza interruzioni. È possibile scegliere tra tre modalità di potenza per adattare l’aspirazione a diverse superfici e livelli di sporco.

Inoltre, si trasforma rapidamente in un pratico aspiratore portatile, ideale per la pulizia di divani, auto e angoli difficili da raggiungere. La capienza del contenitore, più grande rispetto ai modelli precedenti, riduce la frequenza di svuotamento.

Il kit di accessori è uno dei punti di forza di questo modello. Include la spazzola a rullo morbido per i pavimenti duri, la spazzola a propulsione diretta per i tappeti, l’accessorio multifunzione e la bocchetta a lancia. Questo set completo permette di affrontare ogni sfida di pulizia, garantendo una pulizia profonda e accurata in ogni angolo della casa.

