Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Koshiro K/Shutterstock

In Sintesi

Google ha lanciato Flight Deals, un nuovo strumento basato su AI all’interno di Google Voli destinato alla ricerca di volo low-cost.

Disponibile in anteprima in USA, Canada e India, è accessibile da una pagina apposita o da una scheda dentro Google Voli.

Google ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Flight Deals, un nuovo strumento integrato in Google Voli, sviluppato per rendere più immediata la ricerca di soluzioni di viaggio.

Basato sull’intelligenza artificiale, questo servizio si rivolge ai viaggiatori più flessibili, che puntano essenzialmente al risparmio economico nella loro prossima destinazione. L’obiettivo di Big G, dunque, è quello di trasformare un processo tradizionalmente macchinoso in un’esperienza più intuitiva e personalizzata, consentendo a chiunque di scoprire le migliori offerte di volo in base alle loro preferenze.

Come funziona Flight Deals di Google

La caratteristica distintiva di Flight Deals è un’interfaccia basata sul linguaggio naturale con l’utente che non è più costretto a inserire manualmente date, destinazioni e filtri specifici ma può semplicemente descrivere le proprie intenzioni di viaggio in modo colloquiale.

L’intelligenza artificiale di Google è in grado di interpretare queste richieste aperte e complesse, elaborando i dati disponibili per proporre le opzioni più vantaggiose e in linea con la richiesta fatta. Questo nuovo approccio, non è solo ottimo per risparmiare ma può essere anche interpretato come un modo per “esplorare opzioni diverse” e trovarsi a valutare destinazioni inattese ampliando le possibilità a disposizione del viaggiatore.

Altro punto di forza di Flight Deals sta nella sua capacità di accedere alla vasta e aggiornata banca dati di Google Voli. Come ben noto, questo sistema raccoglie in tempo reale informazioni da centinaia di compagnie aeree e portali di prenotazione, garantendo che le risposte fornite siano non solo pertinenti, ma anche accurate e tempestive.

A migliorare ulteriormente il servizio, c’è naturalmente l’integrazione tra l’AI e il motore di ricerca già a disposizione dei viaggiatori che assicura che gli tutti ricevano suggerimenti rapidi e affidabili sui voli a disposizione.

Una soluzione molto interessante che, da un lato sottolinea la volontà di Big G di espandere la sua sfera di influenza in più settori possibili, incluso quello dei viaggi; dall’altro mostra chiaramente le potenzialità dell’AI del colosso di Mountain View, che sta diventando sempre più centrale per tutti i servizi dell’ecosistema proprietario.

Quando arriva Flight Deals

Al momento, Flight Deals è in fase di lancio in versione beta e prima di arrivare in versione stabile, l’obiettivo di Google è garantire a questo strumento il più ampio numero di feedback possibile, così da affinarne ulteriormente le funzionalità.

In un primo momento, comunque, l’accesso alla beta sarà riservato esclusivamente agli Stati Uniti, al Canada e all’India e non sarà richiesta alcuna registrazione aggiuntiva o adesione specifica, con gli utenti potranno accedere al servizio tramite una pagina dedicata o attraverso un’opzione nel menu principale di Google Voli.

Al contempo, Big G ha confermato che Google Voli continuerà a operare in parallelo, con l’arrivo di nuove opzioni, tra cui la possibilità di escludere le tariffe “basic economy” per i voli in partenza o diretti verso Stati Uniti e Canada, offrendo così maggiore controllo e trasparenza ai viaggiatori.