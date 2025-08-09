Amazon sconta tutto con promo incredibili: ecco le migliori offerte di oggi

Samsung newsroom

Sconti e offerte incredibili per cominciare al meglio questo weekend di agosto. Infatti, da oggi 9 agosto su Amazon trovi promo lampo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro per alcuni dei prodotti più amati dagli utenti. E non stiamo esagerando, perché tra le offerte top di oggi trovi sia l’iPhone 16 Pro sia l’iPhone 16, entrambi disponibili al minimo storico con uno sconto che sfiora i 250 euro. E li puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottime offerte anche per gli smartwatch, con il Galaxy Watch7 disponibile con il 50% di sconto al miglior prezzo di tutto il web.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per accedere alla pagina prodotto su Amazon ti basta cliccare sul link e scoprirai il prezzo finale. Non farti scappare queste ottime promo, potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 9 agosto

Smartphone

iPhone 16 Pro. Torna al minimo storico l’iPhone 16 Pro . Lo smartphone premium di Apple è in promo con uno sconto di quasi 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scheda tecnica unica: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici (il più grande di sempre su un iPhone 16 Pro), processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, 128 gigabyte di memoria interna e tripla fotocamera posteriore. Prestazioni ottime a un prezzo mai visto prima.

. Lo smartphone premium di Apple è in promo con uno e lo puoi anche Scheda tecnica unica: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici (il più grande di sempre su un iPhone 16 Pro), processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, 128 gigabyte di memoria interna e tripla fotocamera posteriore. Prestazioni ottime a un prezzo mai visto prima. iPhone 16. Altro minimo storico da cogliere al volo. Sempre su Amazon è disponibile l’ iPhone 16 con uno sconto del 23% e risparmi 230 euro su quello di listino. Pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Apple Intelligence, processore A18 con Apple Intelligence e doppia fotocamera posteriore con nuovo sensore ultragrandangolare. Batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

da cogliere al volo. Sempre su Amazon è disponibile l’ con uno e su quello di listino. . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Apple Intelligence, processore A18 con Apple Intelligence e doppia fotocamera posteriore con nuovo sensore ultragrandangolare. Batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Google Pixel 9. Il Google Pixel 9 è disponibile con uno sconto del 36% grazie alla promo lampo di oggi, e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero . Lo smartphone di Google è un vero top di gamma grazie a un comparto fotografico professionale e l’integrazione profonda con l’intelligenza artificiale, merito del processore Google Tensor G4 . La doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 megapixel , cattura immagini e video di alta qualità in ogni condizione di luce. Il display LTPO OLED da 6,3 pollici e la batteria a lunga durata rendono lo smartphone uno dei migliori in questa fascia di prezzo.

è disponibile con uno sconto del grazie alla di oggi, e puoi pagarlo in . Lo smartphone di Google è un vero top di gamma grazie a un comparto fotografico professionale e l’integrazione profonda con l’intelligenza artificiale, merito del processore . La doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da , cattura immagini e video di alta qualità in ogni condizione di luce. Il display e la batteria a lunga durata rendono lo smartphone uno dei migliori in questa fascia di prezzo. Nothing Phone (2a). Il Nothing Phone (2a) è in offerta con uno sconto del 34% e raggiunge il suo minimo storico. Questo smartphone si distingue per il suo design unico e trasparente con l’interfaccia Glyph, che offre un nuovo modo di interagire con le notifiche. Dotato di un processore MediaTek Dimensity 7200 Pro con a supporto8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel cattura foto di alta qualità in diverse condizioni di luce, mentre la fotocamera frontale da 50 megapixel assicura selfie perfetti. La batteria dura per tutto il giorno.

Gadget lowcost

Powerbank OtterBox. Preparati a non rimanere mai senza carica con il powerbank Ottoerbox da 10.000mAh , disponibile con uno sconto straordinario del 71% e un prezzo stracciato . Questa batteria portatile è l’accessorio indispensabile per le tue giornate fuori casa, in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte. Con un design compatto e leggero, puoi ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. L’accessorio che devi assolutamente avere in borsa questa estate.

, disponibile con uno sconto straordinario del e un . Questa batteria portatile è l’accessorio indispensabile per le tue giornate fuori casa, in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte. Con un design compatto e leggero, puoi ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. L’accessorio che devi assolutamente avere in borsa questa estate. Lampada antizanzara. Offerta lampo per la lampada antizanzare. Da oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 43% e la paghi pochissimo. Questa lampada è la soluzione ideale per difenderti dalle zanzare e da altri insetti volanti. Utilizza una luce UV che attira gli insetti, i quali vengono poi eliminati da una griglia elettrica interna, senza l’uso di sostanze chimiche nocive. Silenziosa e sicura, è perfetta per l’uso in camera da letto, soggiorno o spazi esterni.

Smartwatch

Galaxy Watch7. Non farti scappare questa offerta shock. Il Galaxy Watch7 è disponibile con uno sconto del 50% e approfitti del minimo storico . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo smartwatch è il compagno perfetto per il tuo benessere e la salute, offrendo un monitoraggio avanzato della salute, del sonno e dell’attività fisica. Controlla in tempo reale frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e fornisce un report completo su come hai riposato la notte. Grazie a più di 90 modalità sportive puoi tenere sotto controllo tutti i tuoi allenamenti.

è disponibile con uno e approfitti del . Puoi anche pagarlo in . Questo smartwatch è il compagno perfetto per il tuo benessere e la salute, offrendo un del e dell’attività fisica. Controlla in tempo reale frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e fornisce un report completo su come hai riposato la notte. Grazie a più di 90 modalità sportive puoi tenere sotto controllo tutti i tuoi allenamenti. Huawei Watch Fit3. Prezzo in picchiata per il Huawei Watch Fit 3 e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo smartwatch si distingue per l’ampio display AMOLED da 1,82 pollici che ti permette di avere tutte le info principali sempre sott’occhio. È il partner ideale per il fitness e la salute, con il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e un tracciamento accurato degli allenamenti. Batteria a lunga durata.

Smart TV

LG OLED evo 55 pollici. Un’occasione da non perdere per lo smart TV LG OLED evo da 55″. Solo per oggi lo trovi in offerta lampo con uno sconto di 171,39 euro che ti permette di approfittare del minimo storico . Questo televisore offre una qualità d’immagine superiore grazie al pannello OLED , che garantisce neri assoluti, contrasti infiniti e colori incredibilmente vividi, con una luminosità migliorata rispetto ai pannelli OLED tradizionali. Il processore α9 Gen7 con intelligenza artificiale ottimizza audio e video in tempo reale, mentre il design ultrasottile si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Solo per oggi lo trovi in con uno sconto di che ti permette di approfittare del . Questo televisore offre una qualità d’immagine superiore grazie al , che garantisce neri assoluti, contrasti infiniti e colori incredibilmente vividi, con una luminosità migliorata rispetto ai pannelli OLED tradizionali. Il processore α9 Gen7 con intelligenza artificiale ottimizza audio e video in tempo reale, mentre il design ultrasottile si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. LG QNED evo AI 43 pollici. Fai un ottimo affare con lo smart LG QNED evo AI QNED86 da 43 pollici di ultima generazione. Su Amazon è disponibile con un doppio sconto: un 15% fisso più un ulteriore 18%, e approfitti del minimo storico. Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero. Questo smart TV offre una qualità d’immagine eccezionale grazie alla tecnologia QNED, che unisce i nanocristalli Quantum Dot e la tecnologia NanoCell per colori realistici e brillanti. Il processore α7 Gen8 con intelligenza artificiale ottimizza ogni scena, rendendo i colori più vividi e i dettagli più nitidi.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL. La friggitrice ad aria Ariete è disponibile con uno sconto del 52% e costa meno della metà del suo prezzo di listino, una vera offerta shock da non perdere. Con una capacità di 5,5 litri , è l’ideale per preparare pasti sani e gustosi per tutta la famiglia. Il display touch intuitivo ti permette di selezionare tra le diverse funzioni e di regolare la temperatura fino a 200°C e il timer fino a 60 minuti. È la soluzione perfetta per friggere, arrostire e grigliare patatine, carne, verdure e per cuocere anche i dolci.

è disponibile con uno e costa meno della metà del suo prezzo di listino, una vera da non perdere. Con una capacità di , è l’ideale per preparare pasti sani e gustosi per tutta la famiglia. Il display touch intuitivo ti permette di selezionare tra le diverse funzioni e di regolare la temperatura fino a e il timer fino a 60 minuti. È la soluzione perfetta per friggere, arrostire e grigliare patatine, carne, verdure e per cuocere anche i dolci. iRobot Roomba 105. L’ iRobot Roomba 105 è in offerta con uno sconto del 33% e raggiunge il suo minimo storico . Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo robot aspirapolvere pulisce in modo intelligente ed efficiente, imparando a conoscere la tua casa e mappando gli ambienti con i sensori presenti sulla scocca. Il suo sistema di pulizia a quattro fasi solleva, aspira e cattura lo sporco da pavimenti e tappeti grazie a una grande potenza di aspirazione. Con l’app iRobot Home, puoi programmare le pulizie, personalizzare le aree da pulire ed evitare quelle da non toccare.

è in offerta con uno e raggiunge il suo . Puoi pagarlo in . Questo robot aspirapolvere pulisce in modo intelligente ed efficiente, imparando a conoscere la tua casa e mappando gli ambienti con i sensori presenti sulla scocca. Il suo sistema di pulizia a quattro fasi solleva, aspira e cattura lo sporco da pavimenti e tappeti grazie a una grande potenza di aspirazione. Con l’app iRobot Home, puoi programmare le pulizie, personalizzare le aree da pulire ed evitare quelle da non toccare. Ventilatore a torre Beko. Affronta l’estate con il ventilatore a torre Beko , disponibile con uno sconto del 42% che lo rende un affare per tutti , costando meno di 35 euro . Questo ventilatore offre un flusso d’aria potente d è anche silenzioso, perfetto da utilizzare in camera da letto. Dotato di tre velocità, oscillazione fino a 60 gradi e un timer per lo spegnimento automatico, assicura sollievo contro il caldo estivo.

, disponibile con uno che lo rende un , costando meno di . Questo ventilatore offre un flusso d’aria potente d è anche silenzioso, perfetto da utilizzare in camera da letto. Dotato di tre velocità, oscillazione fino a 60 gradi e un timer per lo spegnimento automatico, assicura sollievo contro il caldo estivo. Stampante Hp DeskJet 4220e. La stampante multifunzione HP DeskJet 4220e è in offerta con uno sconto del 30% e costa meno di 50 euro. Questo dispositivo all-in-one è perfetto per la tua abitazione, ma anche per l’ufficio. Puoi stampare, fotocopiare oppure scansionare tutti i documenti che vuoi. Con la connettività wireless e l’app HP Smart, puoi stampare e gestire i documenti direttamente dal tuo smartphone.

