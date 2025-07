Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Canva e Claude insieme per portare nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale a bordo della celebre piattaforma per l’editing e la progettazione grafica

Photo Agency/Shutterstock

Canva, la celebre piattaforma dedicata all’editing e alla progettazione grafica, ha annunciato l’integrazione con Claude, il tool di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic. Con questa partnership la piattaforma rivoluziona il modo in cui gli utenti potranno creare, modificare e gestire i propri progetti, consentendo loro di descrivere le proprie esigenze direttamente a Claude, che poi le tradurrà in azioni concrete all’interno di Canva.

Cosa sappiamo delle nuove funzioni AI di Canva

Con l’aggiornamento, dunque, utenti che utilizzano Canva potranno sfruttare la potenza di per eseguire una vasta gamma di attività di progettazione. Tra le varie possibilità c’è la creazione di presentazioni da zero semplicemente descrivendo il contenuto desiderato, il ridimensionamento delle immagini tramite istruzioni vocali o testuali e il riempimento automatico dei modelli predefiniti con informazioni specifiche.

A questo si aggiungono anche opzioni di ricerca e riassunto avanzate, con gli utenti che potranno cercare parole chiave all’interno di Documenti, Presentazioni e modelli di branding di Canva e ottenere riassunti pertinenti direttamente tramite l’interfaccia AI di Claude.

Alla base di queste nuove funzioni c’è il Model Context Protocol (MCP), un server lanciato da Canva il mese scorso che viene definito dagli addetti ai lavori come “porta USB-C delle app di intelligenza artificiale”. Questo garantisce a Claude un accesso sicuro ai contenuti degli utenti, lavorando come un ponte che consente agli sviluppatori di connettere i propri modelli AI ad altre app e servizi.

Le novità nate da questa collaborazione permetteranno di snellire notevolmente i flussi di lavoro creativi di Canva, aiutando gli utenti a realizzare i propri progetti in modo facile e veloce. Per Anthropic, invece, questa integrazione segna un passo in più per la trasformazione di Claude in un hub centrale per la produttività e la creatività, integrandosi alla perfezione all’interno degli strumenti che gli utenti già utilizzano.

Come provare le funzioni di Claude dentro Canva

L’integrazione di Claude su Canva è sicuramente un’ottima notizia per tutti quegli utenti che utilizzano quotidianamente la piattaforma e che, da oggi, possono accedere a nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale che possono rendere notevolmente più semplice il loro lavoro. Tuttavia ci sono dei limiti e, almeno per il momento, il chatbot AI di Anthropic è disponibile solo in abbonamento.

Per poter accedere alle nuove opzioni serve un abbonamento a Canva Pro, che in Italia ha un costo che parte dai 12 euro al mese, o un abbonamento a Claude Pro che, invece, ha un costo di 17 euro al mese.

Tutte le novità sono già disponibili anche nel nostro Paese e chi ha già sottoscritto uno dei due abbonamenti può già iniziare a provare i nuovi strumenti. Prima, però, bisogna seguire tutte le indicazioni di configurazione del server MCP illustrate sulla pagina ufficiale del servizio.