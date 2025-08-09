Amazon, iPhone 16 a prezzo stracciato: minimo storico

L'iPhone 16 è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 250 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Un’offerta speciale da cogliere al volo. Da oggi su Amazon torna in offerta e al minimo storico l’iPhone 16, lo smartphone top di gamma di Apple tra i più amati e venduti in Italia in questi ultimi mesi. Un’offerta lampo veramente interessante e che ti permette di risparmiare quasi 250 euro sul prezzo di listino grazie allo sconto del 23%. Uno sconto elevato trattandosi dell’ultima versione dello smartphone Apple. L’offerta non si ferma qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Condizioni d’acquisto da sfruttare immediatamente.

L’iPhone 16 è un vero e proprio salto generazionale rispetto alle versioni precedenti. Tante le novità portate da Apple, a partire da un nuovo processore che supporta la nuova piattaforma Apple Intelligence basata sull’intelligenza artificiale, un nuovo comparto fotografico e un nuovo tasto a sfioro presente sulla cornice laterale e che ti permette di accedere direttamente al comparto fotografico. Un telefono che guarda al futuro e che viene continuamente aggiornato dall’azienda di Cupertino. Approfitta subito di questa ottima promo e fai un super affare.

iPhone 16

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione per fare un super affare con l’iPhone 16 arriva proprio a ridosso della vacanze. Da oggi su Amazon trovi lo smartphone top di Apple con uno sconto del 23% e lo paghi 749 euro. Il risparmio netto è di 230 euro e puoi suddividere il pagamento in 5 rate da 149,80 euro al mese. Inoltre, puoi utilizzare il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ti fa ottenere il valore di permuta direttamente sul conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre i quattordici giorni assicurati dal sito di e-commerce. Puoi scegliere tra diverse colorazioni

Se cerchi un po’ più di prestazioni, troviamo in offerta anche l’iPhone 16 Pro. In questo caso lo sconto sfiora i 250 euro (-19%) e lo paghi 999 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 199,80 euro al mese. Condizioni irripetibili e che non devi assolutamente farti scappare.

iPhone 16 Pro

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Con l’iPhone 16 Apple ha fatto veramente un salto in avanti generazionale portando diverse novità molto interessati. Se a un primo acchito sembra somigliare molto alla versione precedente, è sotto la scocca che cambia tutto.

Per descrivere lo smartphone partiamo proprio dalle novità. L’iPhone 16 è dotato del nuovissimo processore A18 progettato appositamente per Apple Intelligence, il sistema di intelli­genza personale che rende più facile scrivere, creare e fare tutto ciò che vuoi. Ti semplifica la vita ed è sempre pronto a supportati. Apple Intelligence si aggiorna di continuo per metterti a disposizione funzionalità sempre più utili.

Un’altra novità riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi il sensore principale Fusion da 48 megapixel che integra un teleobiettivo 2x e il nuovo obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel che assicura scatti iconici. Nuovo anche il tasto a sfioro presente sulla cornice laterale che ti permette di accedere direttamente all’app Fotocamera e di utilizzare lo smartphone come se fosse una macchinetta professionale. La fotocamera frontale è la solita garanzia di selfie perfetti.

Lo schermo resta sempre uno dei punti di forza dello smartphone. Display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione che lo rende anche molto compatto. La batteria assicura un’autonomia maggiore rispetto al passato e non avrai nessun problema ad arrivare a fine giornata. A questo prezzo l’iPhone 16 diventa un vero affare: non fartelo scappare.

