Libero
COMPUTER

Conviene acquistare un PC pre-assemblato o è meglio costruirne uno da zero?

Vale ancora la pena assemblare il proprio PC da zero o è più conveniente acquistare un prodotto pre-assemblato? Cosa sapere prima di comprare un nuovo computer

Pubblicato:

Foto di Mirco Calvano

Mirco Calvano

Giornalista

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il dibattito tra chi preferisce assemblare un PC da zero e chi, invece, opta per acquistare un prodotto pre-assemblato è ricorrente nel mondo dell’informatica. Mentre in passato l’autocostruzione era spesso considerata la scelta superiore per gli appassionati, le dinamiche di mercato e l’evoluzione dell’offerta hanno reso i PC pre-assemblati un’opzione sempre più valida e, in molti casi, strategicamente più vantaggiosa. Vediamo perché.

I vantaggi economici di un PC pre-assemblato

Un fattore critico che gioca a favore di un PC pre-assemblati riguarda i prezzi dei componenti. Nell’attuale contesto economico, caratterizzato da una disponibilità limitata di hardware di fascia alta, i prezzi di CPU e GPU di ultima generazione sono spesso gonfiati ben oltre il prezzo di listino suggerito. Questa pratica, nota come scalping, rende l’acquisto dei singoli componenti costoso e difficoltoso.

I produttori di PC pre-assemblati, grazie a contratti di fornitura consolidati, riescono a offrire queste stesse componenti a prezzi più competitivi, di conseguenza, è possibile ottenere un PC completo con hardware di fascia alta a un costo complessivo inferiore rispetto all’acquisto e all’assemblaggio dei singoli pezzi.

Comodità e assistenza post-vendita

L’assemblaggio di un PC richiede un notevole impegno in termini di tempo e competenza: dalla ricerca e acquisto dei componenti alla fase di montaggio e, naturalmente, all’eventuale risoluzione di problemi di compatibilità.

Un PC pre-assemblato elimina completamente questa fase, offrendo una soluzione plug-and-play pronta all’uso. In questo caso, inoltre, la gestione dell’assistenza post-vendita è notevolmente semplificata e acquistando un PC pre-assemblato da un unico fornitore, l’utente dispone di un solo punto di contatto per la diagnosi, la garanzia e il supporto tecnico.

Il discorso su unicità e design

L’epoca d’oro dell’autocostruzione, caratterizzata da una vasta varietà di componenti unici e competitivi, ha lasciato il posto a una progressiva standardizzazione del design. L’estetica dei PC moderni, infatti, tende verso una certa omogeneità e, anche nel caso di un PC auto-assemblato la “particolarità nel look” è meno evidente rispetto al passato.

Ciò vuol dire, essenzialmente, che anche costruendo il proprio PC da soli, salvo concentrarsi sulla ricerca di prodotti estremamente specifici, non è più sinonimo di design unici e ricercati.

Personalizzazione estetica e opzioni di configurazione

Un altro mito da sfatare riguarda la mancanza di opzioni estetiche nei PC pre-assemblati. Il mercato attuale è molto più sofisticato rispetto al passato e i vari produttori offrono una vasta gamma di elementi di design unici ed eleganti, offrendo agli utenti opzioni di personalizzare molto interessanti e pronti a soddisfare anche i più esigenti a garanzia di una grande flessibilità nella ricerca estetica.

Stesso discorso per la scelta dei componenti con gli utenti che ormai possono personalizzare il proprio PC pre-assemblati senza scendere a compromessi sulle prestazioni che, ormai, sono paragonabili a quelle di un PC custom.

Ti suggeriamo

Money

Ti potrebbero interessare i video

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963