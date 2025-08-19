Fuori tutto Amazon, sconti esagerati su smartphone ed elettrodomestici

georgeclerk/iStock

Superato Ferragosto, per molti le vacanze sono terminate e si torna alla vita di tutti i giorni e manca sempre meno anche alla riapertura delle scuola. Chi non è andato mai in vacanza è Amazon che ci ha deliziato in questi giorni di offerte al minimo storico che ti fanno risparmiare centinaia e anche migliaia di euro. Come succede anche oggi 19 agosto con tantissimi prodotti tech a partire da smartphone, orologi smart, smart TV ed elettrodomestici.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e cominciare a risparmiare centinaia di euro. Alcune promo durano solamente oggi e ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

Amazon, le offerte del 19 agosto

Smartphone

iPhone 16 Pro. Continua l’ offerta speciale per l’ iPhone 16 Pro . Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 250 euro su quello di listino . Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Le caratteristiche sono uniche: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore con nuovo obiettivo ultragrandangolare che assicura immagini professionali e una batteria con un’autonomia senza precedenti.

per l’ . Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno che ti fa . Lo puoi . Le caratteristiche sono uniche: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore con nuovo obiettivo ultragrandangolare che assicura immagini professionali e una batteria con un’autonomia senza precedenti. realme GT 7T. Lo smartphone con super batteria. Il realme GT 7T è in promo lampo con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità che tocca un picco di 6000 nit. Fotocamere professionali (principale da 50 megapixel) e prestazioni assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8400-MAX. Batteria da ben 7000mAh (dura fino a due giorni) con ricarica rapida da 120 W.

è in promo lampo con uno che ti fa Lo puoi anche . Schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità che tocca un picco di 6000 nit. Fotocamere professionali (principale da 50 megapixel) e prestazioni assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8400-MAX. Batteria da ben 7000mAh (dura fino a due giorni) con ricarica rapida da 120 W. Motorole edge 50 Pro. Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Motorola edge 50 Pro . Lo smartphone top del brand statunitense è disponibile in offerta con un super sconto del 41% e fai un affare incredibile. Schermo pOLED da 6,7 pollici per vedere anche film e serie TV mentre sei in viaggio, processore Snapdragon di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore dotata anche del teleobiettivo e di funzionalità AI che migliorano la qualità delle immagini. Batteria da 5000mAh con ricarica TurboPower da 125 W.

per il . Lo smartphone top del brand statunitense è disponibile in offerta con un e fai un affare incredibile. Schermo pOLED da 6,7 pollici per vedere anche film e serie TV mentre sei in viaggio, processore Snapdragon di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore dotata anche del teleobiettivo e di funzionalità AI che migliorano la qualità delle immagini. Batteria da 5000mAh con ricarica TurboPower da 125 W. Blackview Color 6. Lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi trovi in super offerta il Blackview Color 6 con un doppio sconto incredibile. Al primo coupon che ti fa risparmiare ben 205 euro, ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare un altro 25%. Lo paghi meno di 140 euro e ne risparmi più di trecento. Ottime caratteristiche: schermo da 6,67 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek e fotocamera principale da ben 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Gadget lowcost

Stazione di ricarica da 120 W. Una vera e propria occasione per questa stazione di ricarica , disponibile con un doppio sconto che la fa costare meno della metà . Al primo coupon ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di ben il 50%. Questo caricatore ti permette di caricare contemporaneamente diversi dispositivi, come smartphone, cuffie e smartwatch, eliminando l’ingombro dei cavi. Con un design elegante e compatto, è la soluzione ideale per tenere in ordine la tua scrivania o il comodino e avere tutti i tuoi dispositivi sempre carichi. Perfetta per le vacanze.

, disponibile con un che la fa costare . Al primo coupon ne puoi aggiungere un secondo che fa Questo caricatore ti permette di caricare contemporaneamente diversi dispositivi, come smartphone, cuffie e smartwatch, eliminando l’ingombro dei cavi. Con un design elegante e compatto, è la soluzione ideale per tenere in ordine la tua scrivania o il comodino e avere tutti i tuoi dispositivi sempre carichi. Perfetta per le vacanze. Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Al primo coupon che fa scendere il prezzo del 50%, ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare un altro 40% e lo paghi meno di 5 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone.

Smartwatch

Amazfit GTR 3. L’ Amazfit GTR 3 è in offerta con uno sconto del 53% e costa meno della metà. Dotato di un display AMOLED , offre un’autonomia della batteria fino a 21 giorni e il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e livello di stress. Con oltre 150 modalità sportive, è l’ideale per gli amanti dello sport. A questo prezzo è un’occasione che non puoi farti sfuggire.

è in offerta con uno sconto del e Dotato di un display , offre un’autonomia della batteria fino a e il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e livello di stress. Con oltre 150 modalità sportive, è l’ideale per gli amanti dello sport. A questo prezzo è un’occasione che non puoi farti sfuggire. Smartwatch lowcost. Sconto imperdibile del 75% per questo smartwatch lowcost che solo per oggi trovi a un prezzo stracciato. Con lo sconto di Amazon risparmi ben 150 euro e fai un super affare. Dotato di tutte le caratteristiche che si cercano solitamente in un orologio smart: schermo AMOLED ampio e luminoso, più di 130 modalità di allenamento, monitoraggio della salute con cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno e una batteria che dura diversi giorni. A questo prezzo non puoi fartelo scappare.

Smart TV

Hisense 32 pollici. Un’offerta lampo per lo smart TV Hisense da 32 pollici, disponibile con uno sconto del 35%. Questo televisore compatto è perfetto per la camera da letto o la cucina. Pannello ad alta risoluzione e la tecnologia Dolby Vision, offre un’esperienza visiva di buona qualità. Il sistema operativo VIDAA ti dà accesso a tutte le tue app di streaming preferite, mentre il sintonizzatore DVB-T2/S2 integrato e la compatibilità con Lativù garantiscono la ricezione di tutti i canali TV.

Cuffie

Bose QuietComfort Ultra Earbuds. Un’occasione da non perdere per le cuffie true wireless Bose QuietComfort Ultra Earbuds, in offerta con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare 150 euro. Puoi anche pagarle in 5 rate a tasso zero. Questi auricolari si distinguono per un’eccezionale cancellazione del rumore e una qualità audio superiore. Con il loro design compatto e l’ottima autonomia, sono perfetti per ascoltare musica o per effettuare chiamate in movimento, isolandoti completamente dai rumori esterni.

Spazzolino elettrico

Oral-B iO 3. Per la igiene orale da oggi è in offerta lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3. Su Amazon è disponibile con un super sconto del 57% e lo paghi meno della metà. Devi essere velocissimo, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Nella confezione trovi anche la custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro. Con lo spazzolino elettrico Oral-B le gengive sono più sane dopo una sola settimana di utilizzo rispetto a uno spazzolino normale. Puoi personalizzare lo spazzolamento scegliendo tra 3 modalità di pulizia.

Elettrodomestici

Condizionatore portatile. L’elettrodomestico dell’estate che non può mancare nella tua abitazione. Parliamo di questo climatizzatore portatile da 9000 Btu che raffredda la tua abitazione in pochi minuti. Ideale per una stanza di circa 25 – 35 metri quadrati, da oggi è in promo speciale su Amazon con uno sconto del 38% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Non a caso è il più venduto su Amazon in questo momento. Oltre a rinfrescare l’aria, ha anche la funzione per la ventilazione e la deumidificazione. Un elettrodomestico 3 in 1 che non può mancare nella tua abitazione.

che raffredda la tua abitazione in pochi minuti. Ideale per una stanza di circa 25 – 35 metri quadrati, da oggi è in promo speciale su Amazon con uno su quello di listino. Non a caso è il più venduto su Amazon in questo momento. Oltre a rinfrescare l’aria, ha anche la funzione per la ventilazione e la deumidificazione. Un elettrodomestico 3 in 1 che non può mancare nella tua abitazione. Vaporetto Polti. Un’ offerta speciale per il Vaporetto Polti , disponibile con uno sconto del 36% . Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo elettrodoemstico per la pulizia a vapore è l’alleato perfetto per igienizzare la casa in modo naturale e senza l’uso di detergenti chimici. Con la potenza del vapore, elimina fino al 99,9% di germi e batteri da tutte le superfici, dai pavimenti ai tessuti, garantendo un’igiene profonda e sicura.

per il , disponibile con uno . Puoi pagarlo in . Questo elettrodoemstico per la pulizia a vapore è l’alleato perfetto per igienizzare la casa in modo naturale e senza l’uso di detergenti chimici. Con la potenza del vapore, elimina fino al 99,9% di germi e batteri da tutte le superfici, dai pavimenti ai tessuti, garantendo un’igiene profonda e sicura. Blink Mini 2. Torna in offerta la telecamera per gli interni lowcost di Blink, brand di proprietà di Amazon. Da oggi le trovi con uno sconto del 30% e la paghi pochissimo, meno di 25 euro. Dimensioni mini, ma assicura immagini in alta definizione. Dotata anche della visione a colori in alta definizione e di sensori per il rilevamento del movimento che ti avvisano se notano qualche movimento anomalo. Compatibile con Alexa.

