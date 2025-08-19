Il Samsung Galaxy Book 4 Ultra è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con un prezzo davvero ottimo: si tratta di una workstation portatile da prendere al volo

Samsung

In sintesi

Il Samsung Galaxy Book 4 Ultra con Intel Core Ultra 9 e NVIDIA RTX 4070 è in offerta su Amazon a 3.070 €, con oltre 600 € di sconto.

Il notebook include 32 GB di RAM, 1 TB di SSD, display AMOLED da 16" e può essere acquistato anche in 5 rate senza interessi.

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per il Samsung Galaxy Book 4 Ultra, il notebook Windows che rappresenta una delle workstation più interessanti disponibili sul mercato, sia per potenza che per finiture e funzionalità.

Con la promo in corso, il notebook di Samsung è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3.070 euro (sfruttando uno sconto di oltre 600 euro rispetto al prezzo consigliato) con la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi.

Il modello in questione è quello con la configurazione top di gamma ed è, quindi, dotato di un processore Intel Core Ultra 9 e della scheda video NVIDIA RTX 4070.

Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile con possibilità di reso gratuito entro 14 giorni dalla consegna.

Samsung Galaxy Book4 Ultra, Intel® Core™ Ultra 9 Processor, 32GB RAM, 1TB, Laptop 16" Dynamic AMOLED 2X touch, Windows 11 Home, Moonstone Gray

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book 4 Ultra

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book 4 Ultra comprende il processore Intel Core Ultra 9 185H, una CPU in grado di offrire prestazioni eccellenti grazie alla sua configurazione a 16 core (2 core Low Power Efficient, 8 core Efficient e 6 core Performance).

A gestire il comparto grafico, invece, c’è la scheda video NVIDIA RTX 4070, dotata di 8 GB di memoria dedicata GDDR6 e di un TGP di 80 W. Si tratta di una scheda di fascia alta, in grado di offrire prestazioni elevate sia per le operazioni grafiche professionali che nel gaming.

Il notebook di Samsung è dotato anche di un display Dynamic AMOLED da 16 pollici con risoluzione 2880 x 1800 pixel, trattamento antiriflesso e pannello touch.

Ci sono 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre al supporto al Wi-Fi 6e, a due porte Thunderbolt 4, una USB 3.2 e una HDMI 2.1 con supporto all’uscita video 8K a 60 Hz oppure 5K a 120 Hz.

Il sistema operativo è Windows 11. C’è spazio anche per una tastiera full-size con layout italiano e retroilluminazione. La batteria è da 76 Wh con supporto alla ricarica da 140 W.

Il notebook può contare, quindi, su un comparto tecnico completo. Il peso è di 1,86 chilogrammi.

Samsung Galaxy Book 4 Ultra, l’offerta di Amazon

Grazie alla promo in corso su Amazon è possibile ottenere oltre 600 euro di sconto sull’acquisto del Samsung Galaxy Book 4 Ultra. La workstation portatile di Samsung è disponibile oggi con un prezzo di 3.070 euro e con la possibilità di pagamento anche in 5 rate senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile tramite il banner qui di sotto.

