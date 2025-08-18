Sconti fino all'80%, smartphone e PC a prezzo stracciato: le migliori offerte di oggi

Motorola

Siamo entrati nella seconda metà di agosto e si avvicina sempre di più il ritorno a scuola. E se non vuoi arrivare impreparato, c’è AliExpress che viene in tuo soccorso. Infatti, il sito di e-commerce ha lanciato la nuova promozione “Ritorno a scuola” che ti permette di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti tech, dagli smartphone agli orologi smart, fino ai PC e ai tablet che oramai sono fondamentali a scuola per studiare e fare ricerche.

Grazie alla nuova promozione “Ritorno a scuola” approfitti di sconti fino all’80% e puoi usufruire anche di codici sconto extra che abbassano ulteriormente il prezzo. Il coupon varia in base alla spesa minima sostenuta: va da un minimo di 2 euro per un acquisto di 10 euro, fino a un massimo di 100 euro per un acquisto di almeno 500 euro (i buoni sconti non si applicano agli smartphone e alcuni prodotti selezionati).

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle offerte più interessanti che trovi da oggi 18 agosto su AliExpress e sono raccolte qui in basso suddivise per categoria di prodotto. Per accedere alla promo ti basta cliccare sul link. Per alcuni prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate senza interessi.

Se hai dubbi sulla spedizione, il reso o per il pagamento dei dazi, non devi porti il problema. I prodotti vengono spediti da magazzini presenti in Europa e non sono soggetti a dazi. La spedizione avviene nel giro di pochissimi giorni e hai la possibilità di effettuare il reso gratuito senza troppi problemi. Non perdere al tempo e approfitta subito delle promo AliExpress.

ALIEXPRESS: SCOPRI TUTTI GLI SCONTI FINO ALL’80%

Come funzionano i coupon sconto AliExpress

Oltre allo sconto già presente nella pagina prodotto su AliExpress, fino al 27 agosto puoi aggiungere dei coupon sconto aggiuntivi che ti permettono di risparmiare altre decine di euro. Lo sconto varia in base alla spesa totale effettuate. Per utilizzare il coupon bisogna semplicemente aggiungere il codice sconto in fase in fase di pagamento.

Ecco i coupon e la relativa spesa da sostenere:

ITBTS02 – 2,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 10,00 EUR

– 2,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 10,00 EUR ITBTS03 – 3,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 15,00 EUR

– 3,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 15,00 EUR ITBTS05 – 5,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 30,00 EUR

– 5,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 30,00 EUR ITBTS10 – 10,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 69,00 EUR

– 10,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 69,00 EUR ITBTS15 – 15,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 99,00 EUR

– 15,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 99,00 EUR ITBTS25 – 25,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 139,00 EUR

– 25,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 139,00 EUR ITBTS35 – 35,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 199,00 EUR

– 35,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 199,00 EUR ITBTS45 – 45,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 269,00 EUR

– 45,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 269,00 EUR ITBTS55 – 55,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 349,00 EUR

– 55,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 349,00 EUR ITBTS60 – 60,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 429,00 EUR

– 60,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 429,00 EUR ITBTS100 – 100,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 500,00 EUR

I codici sono limitati e potrebbero terminare prima del termine della promozione e ci sono termini e condizioni da rispettare:

Validità dal 18 agosto alle ore 00:00 fino a 27 agosto alle ore 23:59

Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I codici non non si applicano alla categoria telefoni cellulari e beni selezionati etichettati NA.

ALIEXPRESS: SCOPRI TUTTI GLI SCONTI FINO ALL’80%

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Offerta shock per lo smartphone premium di Samsung. Solo per pochi giorni lo trovi con uno sconto del 52% che ti fa risparmiare quasi 1000 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 6 rate a tasso zero. Occasione unica da non farsi scappare. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Processore Snapdragon 8 Elite con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria da 5000mAh dura per tutto il giorno.

che ti fa su quello di listino e hai anche la possibilità di Occasione unica da non farsi scappare. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Processore Snapdragon 8 Elite con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria da 5000mAh dura per tutto il giorno. Galaxy S24. Prezzo in picchiata. Da oggi trovi il Galaxy S24 con uno sconto del 54% e risparmi quasi 600 euro sul prezzo consigliato . Puoi suddividere la spesa in 6 rate a tasso zero . Lo smartphone di Samsung è la scelta ideale per chi vuole un telefono top senza spendere grosse cifre. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD, processore Exynos di ultima generazione supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

Da oggi trovi il con uno e . Puoi . Lo smartphone di Samsung è la scelta ideale per chi vuole un telefono top senza spendere grosse cifre. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD, processore Exynos di ultima generazione supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Xiaomi 14T. Sconto del 34% e prezzo speciale per lo smartphone top di Xiaomi. Acquistandolo oggi risparmi quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero . Lo Xiaomi 14T è un’ottima alternativa agli smartphone top di più conosciuti. Schermo da 6,7 pollici con refrehs rate che arriva fino a 144 Hz, processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra e un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica che assicura scatti professionali. Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica super rapida.

e per lo Acquistandolo oggi e lo puoi anche . Lo Xiaomi 14T è un’ottima alternativa agli smartphone top di più conosciuti. Schermo da 6,7 pollici con refrehs rate che arriva fino a 144 Hz, processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra e un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica che assicura scatti professionali. Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica super rapida. Redmi Note 14 Pro. Prezzo in picchiata al minimo storico . Il Redmi Note 14 Pro è disponibile con un ottimo sconto del 37% e risparmi 150 euro su quello di listino. Lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero . Lo smartphone di Xiaomi è dotato di un display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 7s Gen 3, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel che assicura scatti professionali e una batteria da 5110mAh che dura per tutto il giorno. La soluzione ideale per chi vuole spendere poco.

al . Il è disponibile con un e su quello di listino. Lo puoi . Lo smartphone di Xiaomi è dotato di un display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 7s Gen 3, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel che assicura scatti professionali e una batteria da 5110mAh che dura per tutto il giorno. La soluzione ideale per chi vuole spendere poco. moto G85. Minimo storico e affare per tutti. Se vuoi spendere poco e acquistare uno smartphone affidabile, oggi trovi il moto g85 con uno sconto del 35% e lo paghi meno di 150 euro. Uno dei telefoni più acquistati in Italia in questa fascia di prezzo, è dotato di un’ottima scheda tecnica. Processore Snapdragon 6 Gen3, schermo curvo pOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 32 megapixel.

Smartwatch

Apple Watch 10. Lo smartwatch più desiderato a un prezzo mai visto prima. Da oggi su AliExpress trovi l’ Apple Watch 10 con uno sconto vicino al 70% a cui aggiungere il codice sconto ITBTS45 che ti fa r isparmiare altri 45 euro su quello di listino e lo paghi solamente poco più di 340 euro. Sull’orologio smart c’è ben poco da dire. Schermo ampio e con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Molto più di un semplice orologio: ti permette di tenere sotto controllo ogni aspetto della tua vita.

con uno a cui che ti fa r su quello di listino e lo paghi solamente Sull’orologio smart c’è ben poco da dire. Schermo ampio e con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Molto più di un semplice orologio: ti permette di tenere sotto controllo ogni aspetto della tua vita. OnePlus Watch 3. Prezzo mai visto prima per il OnePlus Watch 3 . Disponibile con un doppio sconto: oltre a quello fisso presente in pagina, puoi aggiungere il codice sconto ITBTS25 che fa scendere il prezzo di altri 25 euro . L’orologio di OnePlus è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Realizzato con materiali super resistenti, permette di realizzare un check sulla propria salute in soli 60 secondi. Prestazioni rapidissime, tante applicazioni per il monitoraggio dell’attività fisica e una batteria di lunga durata. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

. Disponibile con un doppio sconto: oltre a quello fisso presente in pagina, puoi aggiungere il che fa . L’orologio di OnePlus è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Realizzato con materiali super resistenti, permette di realizzare un check sulla propria salute in soli 60 secondi. Prestazioni rapidissime, tante applicazioni per il monitoraggio dell’attività fisica e una batteria di lunga durata. Lo puoi anche Garmin Forerunner 255. L’orologio progettato per i runner. Su AliExpress trovi il Garmin Forrunner 255 a un prezzo di 221,99 euro con uno sconto del 67% rispetto a quello consigliato. Le promo non finisce qui: aggiungendo il codice ITBTS35 il prezzo scende di altri 35 euro, con lo sconto totale che supera il 70%. Lo smartwatch assicura un monitoraggio preciso dell’attività fisica con statistiche e dati avanzati per i runner e ti aiuta anche a migliorare giorno dopo giorno. GPS preciso e veloce. Non manca un monitoraggio costante della salute. Lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Computer&tablet

Xiaomi Pad 7. Tablet ideale da utilizzare a scuola per studiare e fare ricerche. Lo Xiaomi Pad 7 è in offerta con uno sconto di circa il 60% e puoi aggiungere il coupon sconto ITBTS45 che fa scendere ulteriormente il prezzo di altri 45 euro. Affare lampo da non farsi assolutamente sfuggire. Schermo da 11 pollici con risoluzione 3.2K e refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 7+ con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. La batteria dura per tutto il giorno ed è dotato anche di una buona fotocamera frontale e posteriore.

è in con uno e puoi che fa scendere ulteriormente il prezzo di altri 45 euro. Affare lampo da non farsi assolutamente sfuggire. Schermo da 11 pollici con risoluzione 3.2K e refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 7+ con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. La batteria dura per tutto il giorno ed è dotato anche di una buona fotocamera frontale e posteriore. Honor Pad X8a. Se vuoi spendere poco per il tablet, l’offerta per l’Honor Pad X8a è quella che fa per te. Da oggi lo trovi con uno sconto del 67% a cui aggiungere il codice ITBTS15 che ti fa risparmiare altri 15 euro e lo paghi meno di 90 euro. Soluzione lowcost con una scheda tecnica interessante: schermo da 11 pollici, processore Snapdragon 680, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Perfetto per studiare e vedere video online. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

è quella che fa per te. Da oggi lo trovi con a cui che ti fa e lo paghi meno di 90 euro. Soluzione lowcost con una scheda tecnica interessante: schermo da 11 pollici, processore Snapdragon 680, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Perfetto per studiare e vedere video online. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Mini PC CHUWI. Se sei alla ricerca di un computer dalle dimensioni mini, oggi trovi questo modello CHUWI che assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo . Oltre allo sconto in pagina che sfiora il 70% , puoi aggiungere il codice sconto ITBTS35 che ti fa risparmiare altri 35 euro e lo paghi meno di 200 euro. Processore AMD Ryzen 5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Porte USB per la connettività e porta HDMI per collegare un monitor esterno.

che assicura un . Oltre allo , puoi aggiungere il che ti fa risparmiare altri 35 euro e lo paghi meno di 200 euro. Processore AMD Ryzen 5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Porte USB per la connettività e porta HDMI per collegare un monitor esterno. Computer portatile CHUWI Corebook X. Offerta eccezionale per il PC portatile CHUWI Corebook X che assicura prestazioni top. Su Amazon lo trovi con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e puoi aggiungere il codice sconto ITBTS55 che ti fa risparmiare altri 55 euro. Lo puoi anche pagare in 6 rate a tasso zero. Schermo da 14 pollici, processore Intel i5 di dodicesima generazione, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Dimensioni compatte e molto leggero, perfetto da portare sempre con sé nello zaino.

Console

Nintendo Switch 2. Ecco una delle migliori occasioni che trovi oggi su AliExpress . La Nintendo Switch 2 , console uscita da pochissimo sul mercato, è in offerta al minimo storico e con uno s conto mai visto prima . Non finisce qui: aggiungendo il codice ITBTS55 ricevi uno sconto extra di ben 55 euro. La puoi anche pagare a rate a tasso zero. Un prezzo che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce.

Oltre alla versione “normale” trovi in promo anche dei bundle molto interessanti. Il bundle che comprende la console, Mario Kart World, Yakuza 0 Direttor Cut è in offerta a meno di 600 euro e con il codice sconto ITBTS100 il prezzo scende sotto i 500 euro .

Per chi ama Cyberpunk 2077, è disponibile il bundle con il gioco nella versione Ultimate Edition e il controller wireless in versione speciale, in promo a 579,99 euro e anche in questo caso puoi aggiungere il codice sconto ITBTS100 per risparmiare altri 100 euro.

che trovi oggi su . La , console uscita da pochissimo sul mercato, è in al e con uno s . Non finisce qui: aggiungendo il ricevi uno La puoi anche pagare a rate a tasso zero. Un prezzo che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce. Oltre alla versione “normale” trovi in promo anche dei bundle molto interessanti. Il bundle che comprende la console, Mario Kart World, Yakuza 0 Direttor Cut è in offerta a meno di 600 euro e con il codice sconto . Per chi ama Cyberpunk 2077, è disponibile il bundle con il gioco nella versione Ultimate Edition e il controller wireless in versione speciale, in e anche in questo caso puoi aggiungere il PlayStation 5 Pro. Offerta lampo imperdibile per la PlayStation 5 Pro con SSD da 2 terabyte. L’ultima versione della console Sony è disponibile in offerta al minimo storico e puoi aggiungere il coupon sconto ITBTS100 che ti fa risparmiare ben 100 euro. Un affare incredibile da non farsi sfuggire e la puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Rispetto alla versione base, il modello Pro assicura prestazioni più fluide e una migliore qualità delle immagini. E con l’SSD da 2 terabyte puoi installare tutti i tuoi giochi preferiti senza la paura che lo spazio termini.

Cuffie

Logitech G435. Per il ritorno a scuola non può mancare un buon paio di cuffie Bluetooth . Su AliExpress trovi le Logitech G435 in promo con uno sconto del 60% a cui aggiungere il codice sconto ITBTS05 che fa risparmiare altri 5 euro. Cuffie Bluetooth da gaming che assicurano un’ottima qualità del suono e si collegano anche allo smartphone. Compatibili con qualsiasi console, anche quelle di ultima generazione.

. Su trovi le in con uno a cui aggiungere il codice sconto ITBTS05 che fa risparmiare altri 5 euro. Cuffie Bluetooth da gaming che assicurano un’ottima qualità del suono e si collegano anche allo smartphone. Compatibili con qualsiasi console, anche quelle di ultima generazione. Baseus EH10. Prezzo stracciato per queste cuffie over-ear Baseus EH10 dotate di cancellazione del rumore e che coprono completamente l’orecchio. Qualità elevata del suono, fino a 80 ore di autonomia. Oltre allo sconto che sfiora il 60% presente in pagina, puoi aggiungere il coupon ITBTS05 e risparmi altri 5 euro. Le paghi meno di 30 euro e fai un super affare. Acquistandone due unità ottieni uno sconto aggiuntivo del 5%.

AliExpress: spedizioni e garanzia miglior prezzo

Le spedizioni sui prodotti acquistati da AliExpress non sono più un problema. La maggior parte dei prodotti vengono spediti da magazzini presenti in Europa e li ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, senza costi aggiuntivi. E hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 15 giorni dalla consegna. Non vengono applicati dazi in fase di consegna e l’IVA è già compresa nel prezzo.

I prodotti sono originali e hai anche la “Garanzia Miglior prezzo“. Di che cosa si tratta? Se, entro 7 giorni dall’acquisto di un articolo contrassegnato con questo logo tramite le promozioni AliExpress Big Save, trovi lo stesso prodotto a un prezzo inferiore su piattaforme come Amazon.it, Temu.it, It.shein.com, Mediaworld.it o Zalando.it (o anche da un precedente commerciante su AliExpress), hai diritto a un rimborso della differenza sotto forma di coupon.

Per richiederlo, ti basta accedere al tuo ordine su AliExpress, selezionare “Garanzia del Miglior Prezzo” e fornire il link e uno screenshot che attestino il prezzo inferiore. AliExpress elaborerà la tua richiesta entro 1-7 giorni lavorativi, notificandoti il risultato via email. È un modo semplice per assicurarti di aver sempre il prezzo migliore sui tuoi acquisti.

ALIEXPRESS: SCOPRI TUTTI GLI SCONTI FINO ALL’80%

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui