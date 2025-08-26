Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Una nuova specie di insetto dalle caratteristiche uniche è stata scoperta in Australia: cosa sappiamo e perché è importante.

123RF

Anche in un’epoca di esplorazione avanzata come la nostra, la natura continua a nascondere segreti affascinanti. Lo scorso giugno è stata scoperta una nuova e spettacolare specie di insetto stecco gigante, identificata con il nome scientifico di Acrophylla alta, che ha catturato l’attenzione di scienziati e appassionati di natura in tutto il mondo. L’insetto è stato trovato nelle foreste pluviali ad alta quota delle Atherton Tablelands, nel Queensland settentrionale, in Australia, e ha diverse particolarità.

La nuova scoperta

Il merito della scoperta va a due ricercatori australiani, Ross M. Coupland e Angus J. Emmott, il cui lavoro è stato descritto in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Zootaxa.

Tutto è partito da una segnalazione, grazie a una fotografia caricata sulla piattaforma di scienza partecipativa iNaturalist.

Emmott ha affermato che Coupland “ha subito pensato che potesse trattarsi di qualcosa di nuovo”. Così, dopo molte notti di ricerche, i due ricercatori sono riusciti a scovare una grossa femmina tra Millaa Millaa e il Monte Hypipamee e, vedendola da vicino, hanno avuto la certezza che si trattasse di una nuova specie di insetto stecco.

Le caratteristiche di Acrophylla alta

Da qui hanno iniziato una indagine più approfondita sull’esemplare, rilevandone ogni caratteristica e dettaglio. Già a un primo sguardo emergono le sue dimensioni notevoli, che raggiungono i 42,5 cm di lunghezza totale e un peso di circa 44 grammi, ma la sua peculiarità più affascinante è un’altra: un eccezionale mimetismo.

Questo insetto, fino a qualche settimana fa sconosciuto, ha trascorso oltre 100 milioni di anni a perfezionare la sua somiglianza con rami e ramoscelli. La sua colorazione, generalmente marrone chiaro, gli consente di integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante e, quando disturbato, l’insetto cade a terra e rimane immobile, diventando indistinguibile tra gli innumerevoli altri “stecchetti” che giacciono sul suolo della foresta.

Acrophylla alta è, senza dubbio, un caso unico nel suo genere ma non detiene un record assoluto. Attualmente il titolo di insetto più lungo del mondo è conteso da specie come Phryganistria chinensis, scoperta in Cina e capace di raggiungere i 64 cm, e Phobaeticus chani dal Borneo, con esemplari che superano i 56 cm, mentre il record di insetto più pesante al mondo è detenuto dalla ninfa gigante della giungla, Heteropteryx dilatata.

Perché si tratta di una scoperta importante

La scoperta di una specie così particolare non è solo una notizia affascinante, ma un promemoria di come la nostra comprensione della biodiversità sia ancora incompleta.

Nicole Gunter, esperta di entomologia del Queensland Museum, ha sottolineato come la conoscenza della biodiversità australiana sia colma di lacune: “L’Australia ospita un’immensa biodiversità che deve ancora essere classificata e a cui deve essere dato un nome scientifico”, ha affermato, stimando che fino al 70% delle specie di insetti australiane non siano ancora state descritte. “Riconoscere questa specie come distinta è importante anche per la sua conservazione. Non possiamo conservare una specie se non sappiamo che esiste o dove si trova“, ha aggiunto, specificando che questa nuova specie di insetto stecco è stata individuata (almeno finora) solo in un piccolo numero di località forestali nella regione tropicale umida del Queensland.

In Australia, come in altre aree del mondo, esistono probabilmente milioni di specie di insetti e altri organismi ancora da identificare. Una grande opportunità per noi, ma anche una sfida pressante: la maggior parte di queste, una volta scoperte, sono già a rischio di estinzione a causa della distruzione dei loro habitat. Specie che non abbiamo nemmeno avuto il tempo di conoscere potrebbero scomparire per sempre. Così la storia di Acrophylla alta può fungere da porta d’accesso a una più profonda consapevolezza: proteggere un singolo insetto significa salvaguardare la salute e la stabilità dell’intero Pianeta.