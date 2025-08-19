OnePlus, prezzo stracciato per lo smartphone top: minimo storico

Il OnePlus Nord 3 è in promo speciale su Amazon con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Scopri prezzo e caratteristiche.

OnePlus è diventata oramai una garanzia nel panorama degli smartphone, grazie a dispositivi affidabili, che assicurano ottime prestazioni e soprattutto ottimizzati alla perfezione. L’interfaccia utente è una delle migliori nel mondo Android e permette al telefono di essere performante per tanti anni. Caratteristiche che si ritrovano anche nella gamma OnePlus Nord, telefoni di fascia media con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Rapporto qualità-prezzo che diventa eccezionale come oggi per il OnePlus Nord 3. Infatti, troviamo lo smartphone in offerta con uno sconto esagerato del 42% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino.

Il OnePlus Nord 3 è dotato di una scheda tecnica equilibrata che si basa sul processore MediaTek Dimensity 9000 che assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione. Ottimo anche lo schermo AMOLED super fluido con frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. OnePlus non ha tralasciato nulla, nemmeno il comparto fotografico: nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel di livello professionale. E per finire c’è anche una batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità: approfittane ora.

OnePlus Nord 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo da non farsi assolutamente scappare. Solo per oggi trovi il OnePlus Nord 3 in promo con uno sconto esagerato del 42% e il prezzo crolla a 229,99 euro, minimo storico su Amazon e uno dei migliori prezzi web per un telefono che assicura questa caratteristiche. Il risparmio netto rispetto a quello di listino è di quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon che puoi attivare in fase di check-out.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, tenendo conto delle ferie agostane. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre i quattordici giorni assicurati da Amazon. Non perdere questa occasioni: acquisti uno smartphone top a un prezzo mai visto prima.

OnePlus Nord 3: le caratteristiche tecniche

Il re della fascia media. Al prezzo a cui è disponibile oggi è difficile trovare qualcosa di meglio del OnePlus Nord 3. Uno smartphone che strizza l’occhio alla fascia superiore, ma che solo per oggi trovi a un prezzo da telefono lowcost.

Per apprezzare la bontà dello smartphone, basta analizzare la scheda tecnica. Partendo dall’elemento che spicca maggiormente: il display. Sul OnePlus Nord 3 troviamo uno schermo AMOLED Super Fluido da 6,74 pollici con refresh adattivo da 40 a 120 Hz in base alla tipologia di contenuto che si sta guardando. In questo modo il telefono ottimizza il consumo di batteria e la fa durare più a lungo. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 9000 con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è tutt’altro che da disprezzare. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 16 megapixel. Grazie alle varie modalità di scatto, puoi realizzare foto e video perfetti in qualsiasi situazione, anche quando c’è pochissima luce.

Chiudiamo con la classica ciliegina sulla torta: la batteria da 5000mAh ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida fino a 80 W impieghi trenta minuti per avere il pieno di energia. Non perdere questa opportunità e clicca subito sul link qui in basso.

