Amazon, smartphone pieghevole Samsung a prezzo stracciato e il PC è in regalo

Da quest’anno la la lineup di smartphone pieghevoli di Samsung si è ingrandita con una nuova versione: il Galaxy Z Flip7 FE. Si tratta di una versione realizzata ascoltando i consigli degli utenti e che assicura prestazioni da top di gamma. Il design è quello classico a conchiglia con doppio schermo, uno esterno e uno intero. Doppia telecamera esterna e un sensore professionale per i selfie. Ottima anche la batteria che dura tutto il giorno senza troppi patemi.

Oggi, però, non siamo qui per parlare delle caratteristiche dello smartphone, bensì della promo eccezionale disponibile su Amazon. Lo smartphone è protagonista di una delle migliori offerte di questa settimana. La promo si compone di due parti. La prima prevede un doppio sconto che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La seconda parte, invece, prevede di ricevere gratis il Galaxy Book4 con processore i3, un notebook dal valore commerciale di ben 669 euro. Per farlo basta registrare l’acquisto sul sito del produttore sud-coreano. Non perdere altro tempo e approfitta subito di questa promo straordinaria: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy Z Flip7 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è veramente speciale e lasciarsela scappare sarebbe un errore troppo grave.

Andiamo per ordine. Da oggi trovi il Galaxy Z Flip7 FE in promo su Amazon con un doppio sconto. Oltre a quello fisso in pagina, è presente un coupon dal valore di 370 euro che si applica in automatico in fase di pagamento. In questo modo paghi lo smartphone pieghevole di Samsung solamente 699 euro, con un risparmio netto di 400 euro e uno sconto del 37%. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La promo non finisce qui. Acquistando il telefono entro il 7 settembre puoi ricevere il PC portatile Galaxy Book4 con processore i3 dal valore commerciale di 669 euro. Per farlo basta registrare l’acquisto del telefono sul sito del produttore e aspettare la conferma tramite e-mail. Una volta ricevuto il PC, puoi anche rivenderlo e abbattere il prezzo del telefono.

La disponibilità del Galaxy Z Flip7 FE è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ri viene consegnato. Non perdere altro tempo: il numero di coupon è limitato e la promo potrebbe terminare presto.

Galaxy Z Flip7 FE: le caratteristiche tecniche

La nuova evoluzione degli smartphone pieghevoli di Samsung porta il nome di Galaxy Z Flip7 FE che combina il meglio della tecnologia del colosso sud-coreano con caratteristiche premium. E lo si intuisce leggendo la scheda tecnica.

Partiamo dal design che contraddistingue questi telefoni. Per questo modello Samsung ha optato per il design a conchiglia che rende lo smartphone pieghevole compatto e anche sottile. Comodissimo da portare in tasca. Lo smartphone è dotato anche di un doppio display. Quello esterno è da 3,4 pollici, mentre quello interno è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Per il display esterno Samsung ha sviluppato dei widget ad hoc che ti permettono di accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Prestazioni top assicurate dal processore Exynos 2400 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Samsung ha lavorato molto anche sul comparto fotografico e ha dotato lo smartphone di una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. La lente principale può essere utilizzata anche per scattare selfie professionale. La fotocamera interna, invece, è da 10 megapixel. Non mancano modalità di scatto che sfruttano l’intelligenza artificiale per scattare immagini professionali.

Batteria da 4000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco più di mezzora. Lo smartphone è dotato anche della versione aggiornata di Galaxy AI con la funzione Now Brief che si attiva anche dallo schermo esterno. Hai accesso anche a tutti gli altri strumenti sviluppati nell’ultimo anno e che ti semplificano la vita di tutti i giorni, come ad esempio il traduttore in tempo reale.

Chiudiamo con una breve descrizione del Galaxy Book4. Si tratta di un PC portatile versatile e con cui puoi fare un po’ di tutto, dal giocare, al lavorare fino allo studiare. Dotato di un processore Intel i3 che assicura buone prestazione, ha anche un display ampio da 15,6 pollici ad alta risoluzione. Lo puoi portare sempre con te e non tradisce le attese.

