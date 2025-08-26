Libero
Lo strano caso dei conigli con i tentacoli, che succede a questi animali

Lo strano caso dei conigli con protuberanze simili a tentacoli o corna è diventato virale: c'è una spiegazione ben precisa e no, non è la trama di un film.

Pubblicato:

Foto di Nicoletta Fersini

Nicoletta Fersini

Giornalista e Content Editor

Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Conigli con strane escrescenze simili a corna. No, non è la trama di un film. Si tratta di un evento biologico noto da decenni e che di recente è tornato alla ribalta per via di alcuni avvistamenti nel Colorado settentrionale. Questa particolare condizione nei conigli (ma anche nelle lepri) è causata dal Papillomavirus di Shope (SPV) e le escrescenze simili a tentacoli o corna – chiamate papillomi – non sono altro che tumori cutanei benigni composti di cheratina, la stessa proteina di capelli e unghie. Ma analizziamo nel dettaglio.

Conigli con corna o tentacoli, più di un bizzarro fenomeno virale

Non possiamo dire che avvistare un coniglio con delle protuberanze scure e ramificate, simili a corna o tentacoli, non sia bizzarro. È proprio per questa ragione che, come ormai è inevitabile, l’argomento è diventato virale sui social (e non solo) in questi ultimi giorni, tanto da scatenare la fantasia degli utenti, pronti a suggerire soprannomi come "conigli zombie" o "conigli Frankenstein". Persino i pionieri e i cacciatori del Midwest, ben prima che esistessero i social, raccontavano di storie con protagonisti "conigli con le corna", alimentando la leggenda del jackalope nell’Ottocento. Ma nulla di tutto questo ha a che fare con la fantascienza.

L’effetto del Papillomavirus di Shope sui conigli

Come anticipato, questo particolare fenomeno non è altro che l’effetto del Papillomavirus di Shope su conigli e lepri. Scoperto negli anni Trenta dall’omonimo virologo (Richard E. Shope), è stato il primo virus a essere ufficialmente confermato come causa di cancro in un mammifero. Proprio a partire dal suo studio si sono gettate le basi per conoscere e comprendere l’azione del Papillomavirus umano (HPV), con il conseguente sviluppo dei vaccini.

Il Papillomavirus di Shope infetta principalmente il coniglio selvatico dalla coda di cotone o silvilago orientale (Sylvilagus floridanus), specie che vive nel Nord America e appartenente alla famiglia dei Leporidi. Le escrescenze che hanno destato tanto scalpore non sono altro che tumori solidi, duri e ramificati, composti quasi interamente da cheratina, la cui consistenza è paragonabile a quella delle unghie. Inizialmente compaiono come piccole macchie rosse, poi diventano verruche e, nei casi più avanzati, assumono l’aspetto di strutture ramificate simili a corna o tentacoli dalla colorazione scura, dovuta all’abbondante presenza di melanina.

Ma questi conigli sono pericolosi per l’uomo?

L’aspetto degli esemplari infetti è bizzarro ma per certi versi anche inquietante e, nota l’origine delle ramificazioni, in molti si sono chiesti se effettivamente questo virus possa essere pericoloso per l’uomo. La risposta è no.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, partiamo dal presupposto che la trasmissione del Papillomavirus di Shope avviene principalmente tramite vettori artropodi come zanzare, zecche e pulci, che si nutrono del sangue di conigli e lepri. L’infezione può diffondersi anche mediante contatto diretto, ad esempio tramite ferite da combattimento. A questo aggiungiamo un altro elemento: nella maggior parte dei casi, i papillomi sono benigni e non mortali e il sistema immunitario del coniglio spesso combatte l’infezione, portando alla regressione spontanea delle lesioni.

Non è una delle cause principali di morte nei conigli nordamericani e non lo è affatto per l’uomo. Il Papillomavirus di Shope è strettamente specie-specifico e attualmente non ci sono prove scientifiche che possa infettare gli esseri umani, ma neanche cani, gatti o altri animali con cui generalmente entriamo a stretto contatto.

