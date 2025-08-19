Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è in offerta su Amazon con un prezzo scontato e con la possibilità di ottenere un Galaxy Book 4 in regalo: ecco la promo

In sintesi

Acquistando il Samsung Galaxy S25 Ultra su Amazon (da 1.199 € per 256 GB o 1.299 € per 512 GB) si ottiene in regalo un Galaxy Book 4 registrando lo smartphone su Samsung Members.

L’offerta è valida fino al 7 settembre 2025 e include la possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi con carta di debito.

In occasione del "Back to School" arriva una nuova promozione da cogliere al volo e che vede come protagonista il Samsung Galaxy S25 Ultra. Chi acquisterà il top di gamma di Samsung, infatti, potrà ottenere un Galaxy Book 4 in regalo. La promozione è disponibile su Amazon dove è possibile acquistare il Galaxy S25 Ultra con un prezzo scontato di 1.199 euro per la versione da 256 GB e di 1.299 euro per quella da 512 GB.

Attualmente, l’offerta è valida per quasi tutte le colorazioni della gamma dello smartphone Samsung. Per ottenere il Galaxy Book 4 in regalo, dopo l’acquisto, bisognerà registrare il nuovo S25 Ultra su Samsung Members, seguendo la procedura descritta nella pagina Amazon del prodotto.

Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 Ultra

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 Ultra comprende un display AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo.

Lo smartphone può contare su 12 GB di memoria RAM e su 256/512 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con possibiltià di sfruttare la ricarica rapida da 45 W e la ricarica wireless da 15. Tra le specifiche troviamo il supporto Dual SIM, con anche le eSIM, la certificazione IP68 e il sensore di impronte sotto al display.

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è dotato del sistema operativo Android 15 con One UI e con 7 major update garantiti. Ci sono anche le funzioni Galaxy AI che consentono di sfruttare l’intelligenza artificiale con il proprio smartphone.

Samsung Galaxy S25 Ultra, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra con un prezzo scontato a:

1.199 euro per la versione da 256 GB

per la versione da 1.299 euro per la versione da 512 GB

In entrambi i casi c’è la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Effettuando l’acquisto entro il prossimo 7 settembre, inoltre, sarà possibile ottenere un Galaxy Book 4 in omaggio. Tutti i dettagli sulla promo e la procedura da seguire per ottenere il notebook in regalo dopo l’acquisto dello smartphone sono disponibili su Amazon, premendo sul banner qui di sotto.

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Silverblue [Versione italiana]