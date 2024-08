Temptation Island, Lino rompe con Maika e ammette: “Avevate ragione”. Cosa succederà con Alessia Il protagonista del reality show di Filippo Bisciglia e la tentatrice si sono lasciati: per l’ex coppia c’è il Grande Fratello di Signorini all’orizzonte

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

È finita tra Lino Giuliano e Maika Randazzo. L’ex protagonista di Temptation Island 2024 ha infatti deciso di chiudere con la tentatrice, che l’aveva convinto a lasciare Alessia Pascarella e uscire dal programma con lei. Già a poche settimane dalla fine dell’esperienza all’Is Morus Relais, però, la storia d’amore è arrivata al capolinea. Cosa succederà ora? Scopriamo tutti i dettagli.

Temptation Island: Lino e Maika si sono lasciati

La scorsa settimana Temptation Island 2024 si è chiuso con l’ennesimo boom di ascolti e ora la curiosità degli appassionati si è spostata sulla vita delle coppie (o ex coppie) a più di un mese dalla fine delle registrazioni. Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia ci sono stati indubbiamente Lino Giuliano e Alessia Pascarella, arrivati alla rottura proprio al falò di confronto. La ragazza non è riuscita ad accettare quanto visto nei video, che hanno compromesso la posizione di Lino, il quale ha così deciso di lasciare il programma con la single Maika Randazzo.

La frequentazione tra i due, tuttavia, ha avuto vita breve. Come raccontato dai diretti interessati sui social, infatti, a poco più di un mese dalla fine delle registrazioni di Temptation la relazione della coppia è arrivata al capolinea. In molti avevano ipotizzato che Maika non fosse mossa da sentimenti sinceri, bensì solo dall’interesse per la luce dei riflettori, e Lino ha confermato. "Avevate proprio ragione…" ha scritto il giovane napoletano su Instagram, rispondendo poi ad alcuni domande dei fan riguardo la rottura. "Sto capendo io delle piccole cose. ma spero di sbagliarmi" ha raccontato Lino, che non ha attaccato la sua ormai ex ("Non spu***nerei mai Maika o direi cose brutte sul suo conto, è una bella persona"), ma si è detto deluso da alcuni suoi atteggiamenti che hanno dimostrato il suo scarso interesse: "Su certi aspetti dovrebbe migliorare per poter andare d’accordo con me. Parliamo di piccolezze. Se una persona fa polemica per una sciocchezza, credo che non ci tenga. I problemi si risolvono sempre, non si scappa dai problemi". Maika, invece, ha liquidato i fan senza volere sentire ragioni: "Non vi lusingate di aver avuto il mio interesse e non illudetevi di avercelo ancora. E chiudo, ciao"

La reazione di Alessia

Rispondendo al box delle domande dei follower su Instagram, però, dopo la rottura con Maika Lino Giuliano ha chiuso le porte anche a un ritorno di fiamma con la sua ex Alessia Pascarella. "Non tornerei con Alessia, c’è troppo rancore e un pizzico di odio da parte di entrambi" ha spiegato Lino, aggiungendo: "Mi dispiace averla persa ma non sono pentito perché altrimenti avrei provato a fare pace. Non penso più a lei". Stando alle ultime indiscrezioni, però, i due si ritroveranno sotto lo stesso tetto a Cinecittà, quando varcheranno l’iconica porta rossa ed entreranno nella casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini potrebbe convincere anche la stessa Maika a prendere parte al reality e le scintille, inutile dirlo, sono assicurate.

Potrebbe interessarti anche