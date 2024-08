Francesca Pascale si rifugia in Spagna dopo la rottura con Paola Turci: il retroscena su Elodie L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha rivelato di essere pronta a rifugiarsi in Spagna per sfuggire alla “pressione mediatica” dopo la fine del matrimonio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Francesca Pascale si allontana dall’Italia. Dopo la rottura con Paola Turci l’ex compagna di Silvio Berlusconi avrebbe deciso di lasciare il Paese e di trovare rifugio in Spagna. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, infatti, Pascale vorrebbe fuggire dalla "pressione mediatica" dopo la fine del matrimonio con la cantante. Scopriamo tutti i dettagli.

Francesca Pascale dopo la rottura con Paola Turci: cosa farà

L’estate 2024 di Francesca Pascale non è iniziata nel migliore dei modi. La storia d’amore tra l’ex compagna di Silvio Berlusconi, 39 anni, e Paola Turci, 58 anni, infatti, è arrivata al capolinea dopo cinque anni di relazione. L’attivista napoletana e la cantante romana si erano sposate il 2 luglio del 2022, ma hanno deciso di sciogliere l’unione civile e di dividere le loro strade. "È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare sé stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi" ha raccontato recentemente Pascale al Corriere della Sera dopo la rottura.

Ma cosa c’è nel futuro di Francesca Pascale? Stando a quanto ipotizzato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, l’ex compagna del leader di Forza Italia sarebbe pronta a lasciare l’Italia e rifugiarsi in Spagna per sfuggire alla "pressione mediatica". L’attivista ha già vissuto nella penisola iberica e si rilasserà in compagnia dei suoi fedeli amici a quattro zampe Dudù e Dudina. Dopo la relazione di ben 15 anni con Silvio Berlusconi e il matrimonio con Paola Turci, dunque, Pascale si prepara ancora una volta a ripartire e a una nuova vita, come da lei stesso ammesso al Corriere: "Credo molto nell’amore. Quando un progetto che nasce a lungo termine si interrompe in anticipo, per me è un fallimento"

Il retroscena su Elodie

Stando a quanto riportato su Oggi, inoltre, dopo la rottura con Paola Turci Francesca Pascale avrebbe trovato particolare conforto nella musica di Elodie. Alberto Dandolo parla di una possibile "chiacchierata tra donne" in futuro tra l’attivista e la cantante, aggiungendo che "Andrea Iannone può stare tranquillo, l’interesse della ex compagna di Silvio Berlusconi verso la sua amata è, al momento, unicamente professionale". Se Pascale deve fare fronte alla fine di un matrimonio, però, Elodie non sta vivendo certo il suo periodo sentimentalmente migliore, dal momento che le sue nozze con Iannone potrebbero invece essere già saltate.

