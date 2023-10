Fiori d'arancio per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: ecco quando si sposano Dopo mesi di titubanza, e dopo una chiacchierata seconda gravidanza rivelatasi solo una voce infondata, finalmente la coppia annuncia il grande passo

Arriva una felice notizia da una delle coppie nate al Grande fratello Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: i due si sposano. È stato proprio il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ad annunciare le nozze in tv, durante il programma che lo ha reso famoso e che lo ha portato nel tempo a conoscere la sua compagna. Paolo è infatti da diversi anni una delle nuove leve, che affianca Barbara Palombelli nel programma Forum, programma che lo ha reso noto, e che lo ha portato a partecipazione come uno degli inquilini della casa del Grande fratello Vip 4. Tre anni fa Ciavarro incontrava quindi Clizia Incorvaia nella casa più spiata d’Italia, diventando ben presto estremamente affiatati, e trasformandosi in una coppia tutta social fuori dal loft.

La lieta notizia

Solo un anno e mezzo fa la coppia dava il benvenuto al loro primo figlio: Gabriele, ora annunciano che il piccolino sarà addirittura il paggetto al loro matrimonio, uno splendido modo per celebrare e includere anche il figlio nel matrimonio. Ma andiamo per ordine. Durante la messa in onda del programma Forum, si parlava di matrimonio. La conduttrice Barbara Palombelli ha quindi chiesto a Paolo Ciavarro in studio se fosse intenzionato a fare il grande passo con Clizia Incorvaia. Quindi in giovane ha colto subito la palla al balzo, dando la grande notizia: "Sono d’accordo che spesso sposarsi sia giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo". Clizia deve essere stata soddisfatta della fuga di notizie, perché su Instagram ha subito pubblicato un video in cui chiede al figlio Gabriele se voglia fare il paggetto, mentre il bambino accetta con entusiasmo. La sorella di Micol, parlando al compagno, fa notare però un dettaglio su cui ci terrebbe a rimediare molto presto, dicendo: "Manca l’anello con la proposta!", e indicando subito la sua mano.

Il primo tentativo

Lo scorso agosto Clizia aveva cominciato a dare qualche anticipazione a riguardo, facendo pensare che ormai i tempi fossero maturi. Al settimanale Gente aveva infatti confessato di aver già ricevuto una sorta di proposta di matrimonio, ma che lei aveva declinato: "Un po’ di tempo fa mi ha detto: Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti. Il matrimonio accadrà. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità, come il nostro amore". Insomma, sembra che alla fine il lieto evento avrà luogo anche prima del previsto.

