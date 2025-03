Carolina Crescentini, la terribile esperienza del parto in casa e i rischi per la bambina: cosa è successo Tutti i segreti dietro la realizzazione della pellicola dal super cast corale, dalle location montane alle guest star e i legami con un altro noto film.

Quando i membri stravaganti di una famiglia allargata si ritrovano in uno sperduto chalet di montagna, scoprono ben presto di essere completamente privi di connessione internet. Costretti a rinunciare ai loro dispositivi digitali, i "disconnessi" dovranno riscoprire il valore della comunicazione diretta e affrontare vecchie e nuove dinamiche familiari.

L’unico a non subire il contraccolpo dell’assenza di rete è Ettore, il patriarca, celebre scrittore e fervente sostenitore della vita analogica, nonché fiero oppositore del mondo digitale. È stato proprio lui a organizzare questa riunione in occasione del suo compleanno, con l’intento di favorire un riavvicinamento tra i suoi due figli: Claudio, giocatore accanito di poker online, e Giulio, un liceale timido e appassionato di tecnologia.

Il suo obiettivo è anche quello di rafforzare il legame tra i ragazzi e la sua seconda moglie, Margherita, interpretata da Carolina Crescentini, che è in dolce attesa al settimo mese di gravidanza. Tuttavia, la situazione prende una piega inaspettata quando il gruppo si allarga ulteriormente con nuovi arrivi imprevisti.

