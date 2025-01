BellaFesta, Diaco bocciato dai social: "Che abbiamo fatto di male?". Il dettaglio su Alba Parietti fa discutere Il programma di Pierluigi Diaco non piace ai pochi che lo commentano su X in tempo reale, mentre qualcuno nota il dettaglio imbarazzante

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Che Pierluigi Diaco sia uno dei conduttori che abbia un rapporto complicato con la critica televisiva italiana è indubbio, visto che viene stroncato negli ultimi anni piuttosto spesso. Quest’anno poi, che è in tv con il suo programma pomeridiano BellaMa, ogni giorno, il tiro al bersaglio è ancora più feroce. Era quindi molto difficile, pensare che il trasferimento del programma in versione BellaFesta in una fascia oraria più prestigiosa ma anche più esposta, come la prima serata, potesse passare indenne da giudizi velenosi. Se poi a commentare non è la critica televisiva, ma il pubblico spesso malmostoso del web, anzi, dei social, il veleno è assicurato.

BellaFesta, le reazioni del web alla puntata di ieri (2 gennaio 2024)

E infatti, BellaFesta non si salva. Il programma – in onda ieri, giovedì 2 gennaio, su Rai 2 – non viene molto commentato sui social: i tweet che riguardano la trasmissione guidata da Pierluigi Diaco sono relativamente molto pochi per uno show di prima serata, il che di per sé non è un gran segnale, ma quei pochi commenti che ci sono, sono stroncature.

Tra i tweet più visualizzati, c’è quello di Giuseppe Candela che nota la stortura della registrazione del programma, relativamente a una delle sue ospiti, Alba Parietti, la quale è reduce nelle ultime ore da un incidente sugli sci e che invece appare in perfetta forma nel programma di Rai Due. Scrive su ‘X’ il giornalista: "Il "dramma" della registrata. A #Bellafesta Parietti in piedi e in salute, nel pomeriggio da Matano in diretta con il tutore. Certo, ci sono drammi peggiori tipo mandare in prima serata Diaco". Un pensiero che è il linea con gli altri commenti su X.

Scrive, per esempio, un altro utente: "Il trash a vostro confronto è un piatto gourmet e ho detto tutto .#BellaFesta", e un altro "#bellafesta che abbiamo fatto di male per un regresso così? La #rai era arrivata a Valerio Lundini, e poi è tornata a Mariateresa Ruta". Si legge ancora nel feed sulla trasmissione: "La Rai che inizia il 2025 con un programma come #BellaFesta di Pierluigi Diaco in prima serata è una Rai che penso non abbia più nulla da dire al Paese". E poi: "Incredibile come il 2025 sia appena iniziato e già c’è un programma che concorre per vincere la gara come trasmissione più brutta dell’anno. #BellaFesta". E non manca chi fa previsioni catastrofiche sugli ascolti della serata di cui un indizio potrebbe essere proprio anche la scarsità di interesse e reazioni social relativi al programma di Diaco: "Pronti domani per un nuovo share del 5% per sta specie di programma inutile #BellaFesta". Insomma, Bella Festa non suscita granché confronto sui social, ma quei pochi commenti alla trasmissione sono stroncature.

