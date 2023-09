Beautiful: Finn cerca un modo per fuggire, Ridge e Brooke sospettano di Mike Il dottore non si arrende nemmeno dopo essere stato sedato mentre i Forrester cercano di aiutare le indagini sull’evasa

Alta tensione nella nuova settimana di Beautiful. Finn, nonostante venga anche sedato non si arrende all’idea di non scappare dalle grinfie della madre e anche Ridge e Brooke hanno un’idea su chi abbia aiutato l’evasa. Scopriamo cosa vedremo questa settimana nella storica soap di Canale 5 con le anticipazioni delle puntate dal 25 al 30 settembre.

Lunedì 25 settembre

Finn è ancora prigioniero di Sheila ormai fuori controllo e sempre più pericolosa. Donna torna alla Forrester forte del rapporto con Eric ma Quinn vuole affrontarla a muso duro, nonostante il figlio cerchi di farla ragionare.

Martedì 26 settembre

Il confronto tra Donna e Quinn è più teso del previsto. Le due donne si fronteggiano sul tetto della Forrester Creations e la situazione appare molto difficile, tanto che prima Charlie, poi Carter provano ad intervenire per calmare le due rivali.

Mercoledì 27 settembre

Deacon va a trovare Taylor per sfogarsi sulla sofferenza che prova a causa della situazione di Ridge e Brooke, appena tornati insieme. I due condividono la stessa frustrazione e diventano sempre più intimi. Ridge intanto va da Hope per chiederle se è riuscita a scoprire qualcosa su Sheila, mentre la donna per essere sicura che non scappi, non esita a sedare Finn.

Giovedì 28 settembre

Sheila confida a Mike che ha dovuto sedare Finn per essere sicura che non cercasse di scappare o di chiedere aiuto. L’amico è molto preoccupato per lei e discutendo cerca di darle dei consigli per uscire dalla situazione complicata in cui si è andata a cacciare.

Venerdì 29 settembre

Sheila continua a tenere prigioniero Finn e Mike per sicurezza suggerisce di continuare a somministrare sedativo al ragazzo. Intanto Brooke e Ridge discutono con Hope e forse hanno un’idea su chi possa aver aiutato la donna nella sua fuga, perciò chiamano Baker per raccontarglielo e cercare di dare una mano alle indagini.

Sabato 23 settembre

Ridge e Brooke si preparano ad affrontare Mike perché sono sicuri che l’uomo abbia aiutato l’evasa nella sua fuga. Intanto Finn cerca di convincere Guthrie ad aiutarlo proponendogli un patto.

