IOS 27 sarà ottimizzato per il nuovo iPhone pieghevole con funzioni inedite pensate per sfruttare al massimo il display dello smartphone, che sarà una novità assoluta per Apple

Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com

La gamma iPhone si prepara a una vera e propria rivoluzione. Dopo l’arrivo della nuova variante Air, che sarà la principale novità della gamma iPhone 17, Apple si concentrerà su un nuovo prodotto. Si tratta dell’inedito iPhone con display pieghevole, già confermato da diverse fonti nel corso delle ultime settimane. Per preparare il terreno al debutto del nuovo smartphone, la casa di Cupertino inizierà a breve lo sviluppo del nuovo iOS 27 che includerà una serie di funzionalità inedite per sfruttare il display pieghevole.

iOS 27 prepara il terreno all’iPhone pieghevole

Il nuovo iOS 27 sarà rilasciato nel corso del 2026 ma il suo sviluppo inizierà a breve. Secondo quanto rivelato da Mark Gurman di Bloomberg, nel corso della sua consueta newsletter Power On, Apple ha intenzione di dare priorità allo sviluppo di funzioni software in grado di sfruttare il nuovo iPhone con display pieghevole. Al momento, le informazioni sono poche ma le intenzioni dell’azienda sono chiare. Il focus dello sviluppo, per i prossimi mesi, sarà quello di ottimizzare il software (iOS) in vista dell’arrivo di un nuovo hardware (il primo iPhone con display pieghevole).

Come sarà e quando arriva il nuovo iPhone pieghevole

Come confermato da più fonti, il nuovo iPhone con display pieghevole sarà disponibile nel corso del 2026. Il debutto potrebbe avvenire nella seconda metà dell’anno anche se, per il momento, non ci sono informazioni precise in merito.

Secondo Gurman “l’azienda si sta concentrando sulla risoluzione di alcune delle debolezze di lunga data della categoria dei pieghevoli. L’azienda mira a rendere meno visibile la piega interna del display e a migliorare notevolmente il meccanismo della cerniera“.

Lo smartphone avrà un display interno (pieghevole) da 7,8 pollici e un display esterno da 5,5 pollici, con un design che dovrebbe richiamare quello dei modelli della serie Galaxy Z Fold di Samsung, appena aggiornata con l’arrivo della settima generazione.

Stando a un report di Ming-Chi Kuo, il nuovo iPhone pieghevole non supporterà il Face ID ma includerà il Touch ID, probabilmente con un tasto laterale. La cerniera utilizzerà un nuovo sistema in metallo liquido e il display pieghevole sarà “anti-piega” (ma quest’aspetto sarà tutto da verificare).

Il nuovo iPhone Fold (possibile nome commerciale del prodotto) arriverà sul mercato con un prezzo di partenza di almeno 2.000 dollari (la fascia di prezzo è stata confermata da un report di Ming-Chi Kuo di alcuni mesi fa).

Lo smartphone potrebbe costare, quindi, circa il doppio di un iPhone 16 Pro 128 GB che, negli USA, parte da 999 dollari. Il prezzo potrebbe essere in linea oppure, più probabilmente, leggermente superiore a quello del Galaxy Z Fold 7.