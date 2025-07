Xiaomi, ecco lo smartwatch da comprare oggi: minimo storico

MisterGadget.Tech

Lo smartwatch è oramai diventato un fedele compagno nella vita di tutti i giorni, a patto di acquistare un dispositivo in grado di essere utile ventiquattro ore su ventiquattro. Come ad esempio lo Xiaomi Watch S4, orologio smart lanciato sul mercato da pochi mesi e che subito si è distinto per funzionalità intuitive e utili nella vita di tutti i giorni. Oltre ad avere un design che unisce passato e modernità, lo smartwatch di Xiaomi è dotato di sensori di ultima generazione che ti permettono di monitorare i principali parametri vitali e più di 150 modalità sportive. E la batteria può durare fino a 15 giorni.

Oggi, però, non siamo qui solamente per decantare le caratteristiche tecniche, ma soprattutto per parlare dell’ottima offerta disponibile su Amazon. L’orologio, infatti, è disponibile al minimo storico con uno sconto del 24% che ti permette di risparmiare decine di euro. Una promo da non lasciarsi assolutamente sfuggire per un orologio lanciato sul mercato da pochissimo tempo e che si è affermato come uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Approfitta subito di questa occasione cliccando sul banner presente qui in basso.

Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione irripetibile per lo Xiaomi Watch S4. L’orologio del colosso cinese lanciato sul mercato da pochi mesi è disponibile in promo al minimo storico con un ottimo sconto del 24% che fa scendere il prezzo a 129,99 euro. Per un dispositivo da poco uscito sul mercato è un ottimo prezzo e puoi risparmiare decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’orologio è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo nei quali testare tutte le funzionalità dell’orologio. Non farti sfuggire questa promo: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Xiaomi Watch S4: caratteristiche e funzionalità

Un classico smartwatch da utilizzare in ogni momento della giornata. Lo Xiaomi Watch S4 è uno degli ultimi prodotti tech lanciati sul mercato dal colosso cinese ed è dotato delle migliori componenti e delle migliori tecnologie del momento.

Partiamo da qualche dato tecnico. L’orologio smart è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici ultra luminoso e puoi personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione da Xiaomi. Inoltre, puoi anche cambiare la ghiera per rispecchiare la tua personalità.

Lo Xiaomi Watch S4 è il compagno ideale per il benessere e il fitness. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo i principali parametri vitali, partendo dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui vengano rilevati dati anomali, viene immediatamente avvisato con una notifica. Presente anche il monitoraggio continuo e avanzato del sonno, con un report che ti viene fornito al tuo risveglio e il monitoraggio dello stress con allenamenti per la respirazione ad hoc.

Se sei un appassionato di sport, questo orologio Xiaomi è il compagno ideale per gli allenamenti quotidiani. Hai a disposizione più di 150 modalità sportive, tra cui tutte le più praticate e anche alcuni allenamenti professionali come lo sci. Hai a disposizione anche allenamenti ad hoc per la corsa per migliorare giorno dopo giorno. Presente un chip GNSS che utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione satellitare.

La batteria ha una durata fino a 15 giorni con un utilizzo normale. Lo smartwatch è dotato anche di funzioni utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio la possibilità di effettuare pagamenti contactless avvicinando l’orologio al POS.

