Samsung, lo smart TV a prezzo stracciato: oggi costa pochissimo

Il prezzo non deve assolutamente trarvi in inganno. La qualità video e audio dello smart TV Samsung Serie QE1D non teme assolutamente alcun paragone, anche con modelli di fascia (e prezzo) superiore.

L’apparecchio del produttore sudcoreano, dotato di un pannello QLED di altissimo livello e di un impianto audio capace di performance insospettabili, è perfetto per guardare i tuoi film o le serie TV preferite, o seguire le gare della tua squadre del cuore. Un TV completo e versatile capace di dare risposta a ogni tua esigenza grazie alla piattaforma operativa proprietaria Tizen e un ricchissimo corredo di applicativi di ogni genere.

Su Amazon, poi, lo trovi a un prezzo senza precedenti grazie a una promozione davvero vantaggiosa. Lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Sconto esagerato per lo smart TV Samsung: offerta e prezzo finale

Lasciarsi scappare la promozione di oggi sullo smart TV Samsung è un vero peccato. Quasi mortale. Il Samsung Serie EQ1D da 50 pollici è disponibile con uno sconto del 42% al prezzo più basso di sempre: comprandola oggi la paghi 399,00 euro anziché 690,88 euro. I conti sono piuttosto semplici: il risparmio rispetto al prezzo di listino è superiore ai 290 euro.

Samsung Smart TV Serie QE1D scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettato per elevare il tuo intrattenimento domestico, lo smart TV Samsung Serie QE1D è progettato e realizzato per farti immergere in un’esperienza visiva di altissimo livello. Caratterizzato da un display di qualità elevatissima, lo smart TV del produttore sudcoreano offre colori vibranti e dettagli nitidi, trasformando ogni scena in un capolavoro visivo.

La tecnologia di miglioramento dell’immagine, spinta dal processore a intelligenza artificiale, Quantum Processor Lite 4K, fa sì che le immagini appaiono più profonde e realistiche, garantendo una qualità mozzafiato sia per i film, sia per le serie TV o i videogiochi.

La tecnologia OTS Lite (acronimo di Object Tracking Sound) permette di vivere un’esperienza d’ascolto di livello cinematografico. Il TV è infatti in grado di analizzare gli spazi nella stanza nella quale è sistemato e adattare di conseguenza la resa audio: gli effetti sonori tridimensionali ti catapulteranno al centro dell’azione e ti faranno vivere ogni avventura in prima persona.

Le funzionalità smart della Serie QE1D rivoluzionano il modo in cui interagisci con i tuoi contenuti preferiti. Il sistema operativo intuitivo ti permette di navigare facilmente tra un’ampia gamma di app di streaming, dai servizi più popolari a quelli di nicchia, accedendo a un universo di intrattenimento con pochi clic. E con la compatibilità con i maggiori assistenti vocali (Alexa, Google Assistente e Bixby tra gli altri) avrai la possibilità di controllare TV e funzionalità varie con la tua voce.

La connettività Wi-Fi integrata assicura uno streaming fluido e senza interruzioni, mentre le molteplici porte HDMI e USB offrono flessibilità per collegare console di gioco, soundbar e altri dispositivi esterni, espandendo le tue possibilità di utilizzo.

