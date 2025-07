Samsung, smart TV top a prezzo mini: è l'affare del giorno

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Immagini nitide e dettagliate, colori realistici e vividi, audio avvolgente e immersivo. Bastano queste poche parole per far capire che la qualità degli smart TV Samsung Serie Q80D è eccelsa, quasi al livello dei top di gamma con pannello OLED.

Gli apparecchi del produttore sudcoreano sfruttano quanto di meglio offre oggi la tecnologia LED per garantirti un’esperienza visiva che ha poco (o nulla) da invidiare rispetto agli smart TV con pannello OLED. Che tu voglia guardare un film, una serie TV o un evento sportivo la sostanza non cambia: potrai sempre godere della miglior qualità.

L’apparecchio del colosso sudcoreano non è mai stato così conveniente come oggi. Lo sconto esagerato garantito da Amazon fa abbassare il prezzo al livello più basso mai fatto registrare: comprandolo oggi risparmi centinaia di euro.

Samsung Smart TV Serie Q80D 65 pollici

Samsung Smart TV Serie Q80D prezzo stracciato: oggi risparmi centinaia di euro

Lo smart TV del produttore sudcoreano è tra le migliori offerte che trovi su Amazon (se non la migliore in assoluto) e non è troppo difficile capire il perché. Il Samsung Smart TV Serie Q80D da 65 pollici è disponibile con uno sconto del 53%: comprandolo adesso lo paghi 799,90 euro. Un risparmio sensazionale, quello garantito dallo sconto senza senso di Amazon: rispetto al prezzo di listino di 1.699,00 euro risparmi ben 900 euro: un affare da cogliere al volo.

Samsung Smart TV Serie Q80D 65 pollici

Samsung Smart TV Serie Q80D scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Gli smart TV Samsung Serie Q80D offrono un’esperienza visiva straordinaria grazie alla tecnologia Direct Full Array, che garantisce un contrasto ultra-definito con neri profondi e bianchi luminosi, esaltando ogni dettaglio. Anche il processore NQ4 AI Gen2, potenziato dall’intelligenza artificiale, gioca un ruolo fondamentale per garantire colori realistici e audio immersivo: ottimizza sia l’immagine che il suono in tempo reale, offrendo un’upscaling 4K AI che trasforma i contenuti in una qualità vicina al 4K.

Oltre alla qualità dell’immagine, i Samsung Q80D garantiscono un’esperienza di ascolto immersiva. Con il supporto Dolby Atmos e un sistema audio a 2.2 canali da 40W, il suono riempie la stanza, mentre l’Object Tracking Sound Lite segue l’azione sullo schermo per un’esperienza più coinvolgente. Funzionalità come Active Voice Amplifier Pro e Adaptive Sound Pro migliorano ulteriormente l’audio, garantendo dialoghi chiari e un bilanciamento sonoro ottimale in base all’ambiente e ai contenuti.

Questi Smart TV sono equipaggiati con il sistema operativo Tizen di Samsung, che offre un accesso intuitivo a un vasto ecosistema di app e servizi. Con SmartThings integrato, puoi controllare i tuoi dispositivi intelligenti direttamente dal televisore. Per i gamer, tutte le porte HDMI 2.1 supportano 4K a 120Hz (o 165Hz a seconda del modello), VRR e ALLM, offrendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva, potenziata da funzionalità come il Gaming Hub.

Samsung Smart TV Serie Q80D 65 pollici