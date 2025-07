Samsung, questo smartphone è da comprare subito: costa pochissimo

Samsung

Samsung è un punto di riferimento nel mondo degli smartphone e non solo per i modelli top di gamma. Il produttore sud-coreano in questi anni ha ampliato molto la sua offerta di telefoni, aggiungendo anche modelli come il Galaxy A16, telefono economico adatto a una platea ampia di utenti. Che da oggi diventa ancora più grande grazie all’ottima offerta disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben il 38%. Un’occasione veramente irrinunciabile se sei alla ricerca di uno smartphone economico. Una promo esclusiva del sito di e-commerce che non devi assolutamente farti sfuggire.

Il Galaxy A16 è il telefono ideale per tutti coloro che vogliono spendere poco ma sono alla ricerca di un dispositivo funzionale e che supporti le applicazioni più importanti. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata che si basa su un ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e un processore Exynos prodotto direttamente da Samsung. Buoni anche gli scatti fotografici grazie alla fotocamera posteriore principale da 50 megapixel. Non manca una super batteria che ti fa arrivare fino a fine giornata.

Galaxy A16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo irrinunciabile. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A16 in promo con uno sconto del 38% e lo paghi solamente 129 euro. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web per questo telefono economico di Samsung. Il risparmio netto sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Si tratta di una promo esclusiva di Amazon da non farsi assolutamente scappare.

Puoi anche diminuire la spesa utilizzando il servizio Recommerce di Amazon: valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni il valore di permuta stimato direttamente sul conto corrente.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e viene spedito nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Approfittane subito, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy A16: caratteristiche tecniche

Uno smartphone che non pretende di essere un top di gamma, ma che difficilmente ti deluderà. Il Galaxy A16 è il giusto equilibrio tra chi vuole spendere poco e chi vuole un telefono che comunque assicuri delle buone caratteristiche tecniche.

Samsung ha fatto un ottimo lavoro puntando su una scheda tecnica equilibrata e che si basa su un display Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche più fluido con le app che utilizzi maggiormente. Buona anche la luminosità che lo rende visibile sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1330 supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Nella parte posteriore trovi un ottimo comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. La fotocamera principale è da 50 megapixel e assicura scatti e video in alta risoluzione. A completare il sistema di fotocamera un sensore ultragrandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera frontale da 13 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che ti supporta per tutto il giorno. Samsung ha anche assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno 6 generazioni, non obbligandoti a cambiare telefono dopo appena un paio di anni.

