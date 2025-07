Samsung, gli smart TV OLED costano pochissimo: sono l'affare del giorno

Samsung

Se vuoi avere un assaggio del futuro dell’intrattenimento domestico, gli smart TV Samsung OLED S90D sono qui per offrirtelo. Questi apparecchi ridefiniscono l’esperienza televisiva, combinando l’eccellenza visiva della tecnologia OLED con l’intelligenza artificiale all’avanguardia.

Dotati di un processore a intelligenza artificiale e di tecnologie avanzate per l’ottimizzazione audio e video, gli smart TV della serie Samsung OLED S90D permettono di godere al meglio dei propri programmi TV. Che tu voglia vedere un film o una serie TV, oppure guardare la partita della tua squadra del cuore poco importa: avrai sempre la certezza di godere della miglior qualità possibile.

Oggi, poi, puoi acquistarli a un prezzo mai visto grazie alla promozione top di Amazon. Lo sconto, disponibile su diversi modelli della gamma, fa letteralmente inabissare il prezzo a un livello senza precedenti e ti fa risparmiare migliaia di euro.

Sconto esagerato per gli smart TV OLED Samsung: offerta e prezzo finale

Un prezzo così basso non si era mai visto in precedenza. Grazie allo sconto garantito da Amazon, infatti, sia il modello da 48 pollici sia il modello da 77 pollici possono essere acquistati con un ribasso di oltre 1.000 euro.

Il Samsung OLED TV S90D da 48 pollici è disponibile con lo sconto del 59% al minimo storico. Comprandolo oggi lo paghi 699,00 euro anziché 1.699,00 euro come da listino. I conti sono semplici: ti costa ben 1.000 euro in meno.

Il modello da 77 pollici è disponibile con uno sconto del 57% e lo paghi 1.731,77 euro. Rispetto al prezzo di listino di 4.099,00 euro risparmi oltre 2.300 euro.

Samsung OLED Smart TV S90D scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Gli rappresentano l’apice della tecnologia TV del produttore sudcoreano. Grazie alla tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti, questi apparecchi garantiscono neri profondi, bianchi puri e una gamma cromatica vibrante.

Il cuore dei TV di questa gamma è il processore NQ4 AI Gen2, che sfrutta 20 reti neurali basate sull’intelligenza artificiale per ottimizzare l’immagine e il suono, eseguendo un upscaling intelligente dei contenuti a una risoluzione prossima al 4K. La tecnologia OLED HDR+ assicura una luminosità eccezionale e un contrasto profondo, rendendo ogni dettaglio visibile con una chiarezza sorprendente. La compatibilità con Dolby Atmos fornisce un’esperienza audio immersiva, arricchendo ulteriormente l’intrattenimento.

Per gli appassionati di gaming, i Samsung S90D offrono funzionalità all’avanguardia con una frequenza di aggiornamento nativa di 144 Hz e supporto per HDMI 2.1 su tutte e quattro le porte, garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva con bassa latenza e supporto VRR (Variable Refresh Rate). Il Gaming Hub integrato permette di accedere facilmente ai servizi di cloud gaming senza la necessità di una console fisica.

Il sistema operativo Tizen OS di Samsung rende l’utilizzo intuitivo e offre un accesso completo a una vasta gamma di app e servizi di streaming. Funzionalità smart come Samsung TV Plus, che offre canali TV gratuiti, e SmartThings, per il controllo dei dispositivi intelligenti della casa, ampliano ulteriormente le possibilità d’uso.

Con un design Laser Slim elegante e connettività Wi-Fi e Bluetooth avanzate, i Samsung OLED S90D si integrano perfettamente in ogni ambiente moderno, offrendo prestazioni eccezionali per ogni tipo di contenuto.

