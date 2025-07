HONOR 400 Lite è protagonista di una nuova offerta su Amazon e ora costa meno di 250 euro: si tratta di un vero e proprio best buy in questa fascia di prezzo

Honor

HONOR 400 Lite è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio "best buy" sotto i 250 euro. Con la promozione in corso, infatti, lo smartphone di HONOR è ora disponibile con un prezzo scontato di 237 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter mettere le mani su un dispositivo completo e ricco di funzionalità, proposto con un prezzo accessibile e in grado di offrire anche un supporto software da top di gamma (con ben 6 major update garantiti). Il mid-range di HONOR rappresenta, per tanti, la scelta giusta per acquistare un nuovo smartphone.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 400 Lite Smartphone, 8+256GB, 5G, Display 7‘’ FHD, Fotocamera 108MP, AI Camera Button, 5.230 mAh, Velluto Grigio

La scheda tecnica dell’HONOR 400 Lite

La scheda tecnica di HONOR 400 Lite comprende un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, invece, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il modello è dotato di una batteria da 5.230 mAh con supporto alla ricarica rapida da 35 W. Tra le specifiche tecniche troviamo una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Da segnalare la presenza del sistema operativo Android 15, con la personalizzazione di Magic OS e con la garanzia di ben 6 major update. Lo smartphone supporta il Dual SIM ed è anche dotato della possibilità di utilizzare le eSIM. Tra le specifiche tecniche troviamo la certificazione IP65. Ci sono anche un sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC per i pagamenti. Da segnalare che le dimensioni sono pari a 161 x 74,6 x 7,3 mm a fronte di un peso di 171 grammi.

HONOR 400 Lite ha tutto quello che serve per garantire buone prestazioni e funzionalità complete per chi cerca un nuovo smartphone da comprare sotto i 250 euro. L’offerta in corso è l’occasione giusta per acquistarlo.

HONOR 400 Lite, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 400 Lite con un prezzo scontato di 237 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon. Si tratta di una promozione da cogliere al volo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto applicato al mid-range sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

HONOR 400 Lite Smartphone, 8+256GB, 5G, Display 7‘’ FHD, Fotocamera 108MP, AI Camera Button, 5.230 mAh, Velluto Grigio