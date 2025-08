Realme GT 7T, prezzo stracciato per lo smartphone con batteria infinita

Il realme GT 7T è in offerta con uno sconto del 31% e risparmi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Sebbene gli smartphone sembrino essere tutti uguali, ci sono alcune aziende che cercano di innovare il settore con nuove funzionalità e nuove caratteristiche. Ed è quello che ha fatto realme con il realme GT 7T, primo smartphone a integrare una batteria da ben 7000mAh che assicura un’autonomia che supera anche i due giorni. Un telefono con caratteristiche da top di gamma e pensato per coloro che lo utilizzano molto durante il giorno e si sono stufati di doverlo ricaricare ogni mezza giornata. La buona notizia di oggi riguarda l’offerta disponibile su Amazon: il realme GT 7T, infatti, è disponibile al minimo storico e con uno sconto eccezionale del 31%. Risparmi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Oltre alla batteria, anche il resto della scheda tecnica del realme GT 7T è molto interessante. A partire da un display AMOLED da 6,8 pollici e con una luminosità che tocca un picco di ben 6000 nit e che lo rende uno dei più luminosi sul mercato. Ottime prestazioni grazie al processore MediaTek di ultima generazione e foto professionali con la fotocamera posteriore da ben 50 megapixel. Uno smartphone versatile, completo e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

realme GT 7T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Affare assicurato su Amazon. Da oggi sul sito di e-commerce trovi il realme GT 7T in promo a un prezzo di 449,99 euro, con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo, risparmi ben 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 90 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che si attiva in fase di check-out.

Per l’acquisto di questo smartphone è attivo anche il servizio Recommerce che ti permette di valutare il tuo vecchio telefono e di ottenere il valore di permuta stimato direttamente sul conto corrente. In questo modo abbatti il prezzo del nuovo dispositivo.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche un meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

realme GT 7T: le caratteristiche tecniche

Il realme GT 7T è un punto di rottura nel mercato mobile, grazie a una batteria da primato e a un rapporto qualità-prezzo davvero elevato. Per capire la bontà di questo dispositivo basta analizzare la scheda tecnica. Partendo dalla caratteristica che più di tutte lo contraddistingue: la batteria.

Uno dei punti di forza assoluti del realme GT 7T è la sua batteria da 7000 mAh, una capacità che permette di utilizzarlo per almeno due giorni con un utilizzo normale. E quando la carica scarseggia, la ricarica rapida da 120W permette di ricaricare il dispositivo in meno di quarantacinque minuti.

Altro elemento che cattura immediatamente l’attenzione è il display. Al centro del realme GT 7T troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con una risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ciò che lo rende davvero eccezionale è la sua luminosità di picco che può arrivare fino a ben 6000 nit, garantendo una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8400 Max, con a supporto ben 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per supportare e installare tutte le proprie applicazioni preferite.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale professionale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel e assicura selfie perfetti da pubblicare immediatamente sui social.

Come tutti gli smartphone lanciati negli ultimi mesi, anche sul realme GT 7T troviamo diversi strumenti AI che ti semplificano la vita e che migliorano la produttività quotidiana. Merito anche della presenza di Gemini, il nuovo assistente personale di Google.

