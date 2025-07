Philips, minimo storico per la friggitrice ad aria: va comprata subito

Amazon

Oggi è il tuo giorno fortunato: se stavi aspettando il momento giusto per acquistare una friggitrice ad aria, su Amazon c’è l’offerta che fa per te. Infatti, è disponibile la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con cestello da 4,1 litri in promo con uno sconto esagerato del 53% e la paghi meno della metà. Un prezzo mini e alla portata di tutti che la fa diventare una delle migliori promo del giorno. Le condizioni di acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non hai scuse: è questa la friggitrice da acquistare oggi.

Questo utilissimo elettrodomestico Philips ha tutte le caratteristiche che cerchi solitamente in una friggitrice ad aria, a partire da ben 13 modalità di cottura che ti permettono di cucinare tutto quello che vuoi. Le dimensioni sono compatte, ma il cestello è abbastanza ampio per poter cucinare cibo per 2-4 persone. Hai anche la possibilità di controllarla da remoto tramite l’app dello smartphone: puoi selezionare un programma di cottura oppure direttamente una ricetta. Approfittane subito e clicca sul link qui in basso.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo al minimo e super occasione. Da oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con uno sconto del 53% e la paghi solamente 69,99 euro. Costa meno della metà e acquisti un elettrodomestico utile e con un prezzo alla portata di tutti. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero da 14 euro al mese. Molto meno di un caffè al giorno.

La disponibilità della friggitrice ad aria è immediata e la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo. Non farti sfuggire questa offerta lampo: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000: le caratteristiche tecniche

Una friggitrice ad aria versatile, compatta e pensata per le tue esigenze. La Philips Serie 5000 dispone di ben 13 modalità di cottura: puoi friggere, cuocere al forno, grigliare, arrostire oppure riscaldare i tuoi cibi preferiti. Hai una grandissima varietà di opportunità e ogni giorno puoi scegliere una ricetta differente. Il cestello ha una capienza di 4,1 litri, quanto basta per una famiglia di 2-4 persone.

La friggitrice ad aria Philips Serie 5000 è dotata della tecnologia di cottura Rapid Air: crea una spirale di aria calda all’interno del cestello per cibi croccanti fuori e teneri all’interno, con poco o nessun olio aggiunto. In questo modo sono anche più salutari. Le dimensioni compatte la rendono anche più efficiente sotto il punto di vista energetico: rispetto a un normale elettrodomestico risparmi fino al 70% di energia e cucini molto più velocemente.

Puoi controlla la friggitrice ad aria anche da remoto tramite l’app HomeID. Ti permette di selezionare i tuoi programmi di cottura preferiti oppure una ricetta. Un elettrodomestico funzionale e che non può assolutamente mancare nella tua cucina.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000