Per acquistare un buon tablet economico ma in grado di garantire anche la connettività dati è possibile puntare su Lenovo Tab M11, modello che si sta ritagliando uno spazio di primo piano nel segmento dei tablet low cost grazie a una scheda tecnica completa e in grado di soddisfare le esigenze degli utenti che si rivolgono alla fascia bassa del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo Tab M11 con un prezzo ridotto a 156 euro. Si tratta di uno sconto del 42% rispetto al prezzo consigliato. In confezione è inclusa anche la Lenovo Tab Pen, che garantisce un miglioramento della produttività, oltre all’alimentatore. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

La scheda tecnica del Lenovo Tab M11

Il Lenovo Tab M11 può contare su un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche troviamo un display da 10,95 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 90 Hz a cui si affianca il SoC MediaTek Helio G88, un buon chip in rapporto alla fascia di prezzo, che può garantire prestazioni più che soddisfacenti.

Da segnalare anche la presenza di 4 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage oltre a una batteria da 7.040 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica cablata da 15 W. Il tablet può contare anche su una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e su una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. C’è poi un sistema audio composto da quattro speaker.

Il modello di Lenovo è dotato della connettività Wi-Fi a cui si affianca anche la connettività 4G, grazie a uno slot per una SIM. In questo modo, è possibile utilizzare il tablet per accedere a Internet anche senza avere una rete Wi-Fi a disposizione.

Con la nuova offerta in corso su Amazon è possibile acquistare il Lenovo Tab M11 con un prezzo ridotto a 156 euro. Il tablet diventa, quindi, uno dei modelli di riferimento della fascia bassa del mercato, con oltre 100 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato.

Per chi è alla ricerca di un modello economico, con connettività dati e una buona scheda tecnica, puntare sul tablet di Lenovo è la mossa giusta. In confezione c’è anche la Lenovo Tab Pen che permette di sfruttare il tablet per prendere appunti in modo ancora più semplice.

L’offerta in corso è disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto e poi completare l’acquisto. La consegna è sempre gratuita.

