Amazon, l'iPhone al minimo storico e sconti fino al 90%: le migliori offerte di oggi

Michael Derrer Fuchs

Il Prime Day è appena terminato, ma su Amazon continuano a esserci ancora offerte strabilianti. E alcune sono un’eredità del Prime day, come ad esempio quelle che riguardano alcuni servizi di Amazon. Ad esempio, puoi ancora abbonarti gratis ad Audible per tre mesi, oppure ad Amazon Music Unlimited per quattro mesi. Due promo che non devi assolutamente farti sfuggire.

Non finiscono di certo qua le offerte sul sito di e-commerce. Ad esempio, è appena disponibile la promo lancio per il Galaxy Z Flip7, il nuovo telefono pieghevole di Samsung, e per il Galaxy Watch8, smartwatch con funzionalità avanzate. Per entrambi i dispositivi approfitti di uno sconto di diverse centinaia di euro e fai un affare incredibile, ma solo per pochissimi giorni. Ottime anche le offerte per gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere top di gamma di Ecovacs è disponibile a meno di metà prezzo, mentre la macchina per il caffè De’Longhi al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi 12 luglio su Amazon. Le trovi raccolte nella lista qui in basso e ti basta cliccare sui link qui in basso per accedere direttamente alla pagina prodotto sul sito di e-commerce e completare l’acquisto. Devi essere velocissimo: le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 12 luglio

Smartphone

Galaxy Z Flip7. Promo lancio speciale per il nuovo smartphone pieghevole di Samsung. Solo per pochissimi giorni lo trovi con uno sconto di 140 euro a cui a aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 70 euro . Lo s conto totale si avvicina al 20% e approfitti di una promo lancio speciale per un telefono con prestazioni da top di gamma. Inoltre, ci sono ulteriori 100 euro di buono sconto per gli iscritti a Prime Student e hai anche l’assicurazione della prenotazione al prezzo minimo garantito. La scheda tecnica è unica : design a conchiglia super sottile, schermo esterno d 4,1 pollici, display interno da 6,9 pollici Dynamic AMOLED 2x con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2500 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel. E per chiudere una batteria che dura tutto il giorno. Affare da non farsi assolutamente scappare.

a cui a aggiungere un . Lo s e approfitti di una per un telefono con prestazioni da top di gamma. Inoltre, ci sono ulteriori 100 euro di buono sconto per gli iscritti a Prime Student e hai anche l’assicurazione della prenotazione al prezzo minimo garantito. La : design a conchiglia super sottile, schermo esterno d 4,1 pollici, display interno da 6,9 pollici Dynamic AMOLED 2x con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2500 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel. E per chiudere una batteria che dura tutto il giorno. Affare da non farsi assolutamente scappare. iPhone 16 Pro. Continua l’ offerta per l’iPhone 16 Pro . Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto del 22% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Prestazioni eccellenti: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici , processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore che assicura immagini in altissima risoluzione e registri video con risoluzione 4K. Sull’iPhone 16 Pro è presente anche una batteria con l’autonomia migliore di sempre su iPhone.

. Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche . Prestazioni eccellenti: , processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore che assicura immagini in altissima risoluzione e registri video con risoluzione 4K. Sull’iPhone 16 Pro è presente anche una batteria con l’autonomia migliore di sempre su iPhone. Motorola edge 50 Fusion. Sconto del 45% e prezzo crollato . Ecco un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire se sei alla ricerca di un telefono medio di gamma con un rapporto qualità-prezzo eccellente. Il telefono di Motorola costa solamente poco più di 200 euro , ma vale molto di più grazie a una scheda tecnica veramente ottima. Schermo pOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno.

. Ecco un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire se sei alla ricerca di un con un rapporto qualità-prezzo eccellente. Il telefono di Motorola , ma vale molto di più grazie a una scheda tecnica veramente ottima. Schermo pOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno. Galaxy A16. Per chi vuole spendere poco, ecco l’offerta che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il Galaxy A16 con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 130 euro. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Telefono che assicura buone prestazioni e dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore Exynos che assicura buone prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Affidabilità Samsung a un prezzo alla portata di tutti.

Accessori lowcost

Powerbank da 10000mAh. Sconto dell’87% e prezzo crollato . Tra le migliori offerte di oggi troviamo questo powerbank da 10.000mAh con uno sconto dell’87% e lo paghi meno di 17 euro. Compatibile con qualsiasi smartphone, permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Utilissimo da avere sempre con sé.

e . Tra le migliori offerte di oggi troviamo questo con uno e lo Compatibile con qualsiasi smartphone, permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Utilissimo da avere sempre con sé. AirTag. Prezzo mini e affare per tutti. Su Amazon trovi l‘Apple AirTag con uno sconto del 29% e lo paghi pochissimo. Questo geolocalizzatore utilizza l’app Dov’é di iOS e ti aiuta a ritrovare chiavi, portafogli, valigie e qualsiasi altro oggetto a cui viene collegato. Lo puoi addirittura posizionare all’interno della tua auto. Da comprare subito.

Smartwatch

Galaxy Watch8. Offerta lancio anche per il nuovo Galaxy Watch8 . Lo smartwatch di Samsung è disponibile con uno sconto fisso del 12% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro . Lo sconto totale supera il 30% e approfitti di un’occasione unica. Devi essere velocissimo: potrebbe terminare da un momento all’altro. Le novità di questo orologio riguardano un monitoraggio ancora più preciso dell’attività fisica e del sonno: è come avere un allenatore professionale sempre al proprio polso. Design resistente agli urti e Galaxy AI che assicura valori di misurazione dei parametri vitali ancora più precisi.

anche per il . Lo smartwatch di Samsung è disponibile con uno a cui un che ti fa . Lo e approfitti di un’occasione unica. Devi essere velocissimo: potrebbe terminare da un momento all’altro. Le novità di questo orologio riguardano un monitoraggio ancora più preciso dell’attività fisica e del sonno: è come avere un allenatore professionale sempre al proprio polso. Design resistente agli urti e Galaxy AI che assicura valori di misurazione dei parametri vitali ancora più precisi. Smartwatch Oukitel. Doppio sconto e prezzo crollato. Se vuoi spendere poco per il nuovo smartwatch, questo modello Oukitel è quello che fa per te. Oltre allo sconto fisso del 72% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20%. Lo paghi meno di 30 euro e fai un super affare. Schermo AMOLED da 1,43 pollici, monitoraggio della salute e più di 100 modalità di allenamento.

Smart TV

Smart TV LG 32 pollici. Torna in super sconto lo smart TV LG da 32 pollici, tra i più acquistati su Amazon. Grazie allo sconto del 52% lo paghi meno della metà e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Assicura immagini in alta definizione con colori realistici, dimensioni compatte e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire dalle più utilizzate come Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e YouTube. Approfittane subito, le scorte stanno per terminare.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot X5 OMNI. 52% di sconto e prezzo crollato . Ecco il robot aspirapolvere che devi acquistare oggi: risparmi quasi 700 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Grandissima potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Soluzione all-in-one grazie alla stazione per lo svuotamento automatico. Con i sensori di ultima generazione puoi mappare accuratamente tutta l’abitazione e tramite l’app puoi scegliere quali stanze pulire.

. Ecco il robot aspirapolvere che devi acquistare oggi: e lo puoi anche . Grandissima potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Soluzione all-in-one grazie alla stazione per lo svuotamento automatico. Con i sensori di ultima generazione puoi mappare accuratamente tutta l’abitazione e tramite l’app puoi scegliere quali stanze pulire. Friggitrice ad aria Hisense. Prezzo al minimo storico e costa pochissimo . La friggitrice ad aria Hisense è disponibile con uno sconto del 42% e risparmi ben 50 euro . Cestello da 5 litri con cui puoi cucinare cibo per almeno un paio di persone. Dotata di 8 programmi di cottura , puoi preparare tutto quello che vuoi, dalle patatine fino alle verdure grigliate.

. La friggitrice ad aria Hisense è disponibile con uno e . Cestello da 5 litri con cui puoi cucinare cibo per almeno un paio di persone. , puoi preparare tutto quello che vuoi, dalle patatine fino alle verdure grigliate. Rowenta X-PERT 6.60. Offerta lampo e prezzo mini. Su Amazon trovi l’aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 con uno sconto del 31% e risparmi 50 euro su quello di listino. Scopa elettrica leggera e funzionale, che aspira tutta la polvere che si deposita sul pavimento. Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero e fai un super affare. Approfittane subito.

con uno e su quello di listino. Scopa elettrica leggera e funzionale, che aspira tutta la polvere che si deposita sul pavimento. Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero e fai un super affare. Approfittane subito. De’Longhi Icona Vintage. Sconto del 43% e prezzo in picchiata. Per bere un caffè come quello del bar anche a casa, la macchina per il caffè espresso De’Longhi Icona Vintage è quella che fa per te. La trovi con un super sconto e risparmi poco più di 100 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Puoi utilizzare sia il caffè in polvere sia le cialde e puoi preparare fino a due caffè contemporaneamente. Grazie al montalatte puoi gustare anche un cappuccino cremoso.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui