Google integra ancora di più la IA nel motore di ricerca: già disponibili negli USA Gemini 2.5 Pro e Deep Search. In arrivo anche una funzione per le chiamate automatiche con la IA

mirtmirt / Shutterstock.com

Novità in Google Search. Già da tempo al lavoro per sviluppare soluzioni AI che possano rendere più efficiente la ricerca online, il motore di ricerca ha integrato nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che in questi giorni sono diventate disponibili negli Stati Uniti per gli abbonati ai piani Google AI Pro e AI Ultra. Oltre alla possibilità di accedere a Gemini 2.5 Pro e Deep Search, tra le evoluzioni introdotte c’è anche una funzione in fase di test che permette al motore di ricerca di effettuare chiamate automaticamente per contattare attività commerciali e locali.

Come funziona e come accedere a Gemini 2.5 Pro

Come accennato, gli abbonati statunitensi che hanno attivato la AI Mode Experiment all’interno di Labs (la piattaforma con cui Google testa le innovazioni prima del rilascio globale) ora possono accedere a Gemini 2.5 Pro e Deep Search, entrambi disponibili nella scheda AI Mode dell’interfaccia di Search – Ricerca.

Gemini 2.5 Pro è il modello più avanzato attualmente offerto da Google: dotato di capacità di ragionamento approfondito, oltre che di competenze di programmazione e matematiche, è pensato per rispondere a domande complesse. Il modello fornisce risposte con link cliccabili.

Il modello può essere selezionato tramite un menu a tendina, dove resta comunque possibile scegliere l’opzione predefinita per un’assistenza più generalista.

Come usare Deep Search per le ricerche avanzate

Ma non finisce qui. Per alcuni utenti statunitensi è disponibile da questa settimana anche il nuovo strumento di ricerca avanzata Deep Search, che utilizza lo stesso modello per effettuare analisi e ricerche più avanzate, approfondite e documentate.

Secondo Google, si tratta di uno strumento molto indicato per eseguire ricerche professionali, per supportare studi accademici o per elaborare report complessi relativi a questioni personali, ad esempio quando si sta valutando l’acquisto di una casa.

Deep Search è infatti in grado di restituire risposte complete e approfondite, corredate da fonti, analizzando in pochi minuti informazioni eterogenee e centinaia di query eseguite in background.

L’AI può chiamare le attività commerciali al posto dell’utente

Google ha anche introdotto una ulteriore funzionalità sperimentale che consente alla IA di svolgere azioni concrete al posto dell’utente, tra cui chiamare automaticamente delle attività commerciali: ad esempio, potrebbe contattare in automatico un meccanico per ottenere informazioni sui prezzi e sulla disponibilità. La funzionalità si basa sull’integrazione tra Gemini e la tecnologia Duplex di Google.

Come riportato dalla testata The Verge, questa funzionalità è attualmente disponibile solo per specifiche categorie di esercizi commerciali. L’utente deve semplicemente effettuare la ricerca (ad esempio, relativamente a un servizio di toelettetura per cani) e poi cliccare sul pulsante “Have AI check pricing”. L’IA chiede all’utente informazioni aggiuntive – come la razza del cane, il servizio desiderato e la disponibilità oraria – per poi procedere a formulare la richiesta.

Effettuando la chiamata, il modello è in grado di annunciare la propria identità come intelligenza artificiale di Google e di comunicare il nome dell’utente e le altre informazioni da questo fornite. Il risultato viene poi notificato all’utente stesso via messaggio o via e-mail, in base alle preferenze espresse.

La funzione è al momento in fase di rilascio per gli utenti Search negli Stati Uniti. I titolari delle attività commerciali possono modificare le impostazioni del proprio profilo aziendale su Google per disattivare la possibilità di ricevere chiamate dalla IA.