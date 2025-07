Garmin, lo smartwatch indistruttibile crolla di prezzo: minimo storico

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è in offerta con uno sconto del 28% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Garmin / YouTube

Le vacanze estive si stanno avvicinando sempre di più e bisogna farsi trovare pronti per andare all’avventura. Se la tua estate è all’insegna delle passeggiate tra i boschi oppure di lunghe nuotate al mare, devi dotarti dei giusti supporto tecnologici. E non c’è nulla di meglio di un orologio super resistente come il Garmin epix Pro di seconda generazione. Smartwatch veramente unico nel suo genere e che rientra nella nicchia degli smartwatch rugged, orologi realizzati con materiali molto resistenti.

Oggi parliamo del Garmin epix Pro (Gen 2) non tanto per le sue caratteristiche tecniche, quanto per l’ottima promo disponibile su Amazon. Il wearable, infatti, è disponibile con uno sconto eccezionale del 28% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non approfittarne sarebbe un grave errore: clicca sul banner qui in basso e fatti trovare pronto per la tua prossima avventura estiva.

Garmin epix Pro (Gen 2)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Garmin epix Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Da oggi troviamo il Garmin epix Pro di seconda generazione in promo a un prezzo di 608,35 euro con uno sconto del 28% che ti fa risparmiare quasi 250 euro su quello di listino. Oltre ad approfittare del prezzo più basso di quest’ultimo periodo, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 121,67 euro. Condizioni d’acquisto irripetibili e che trovi solo su Amazon.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testarlo a fondo, ma difficilmente ti deluderà. Clicca sul banner qui in basso e scopri l’offerta.

Garmin epix Pro (Gen 2)

Garmin epix Pro: le caratteristiche tecniche

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è un orologio progettato in base alle tue necessità e alle tue passioni. Lo puoi utilizzare in ogni momento della giornata: al mattino per ricevere un panoramica di come è andata la notte e di come sarà la giornata, durante gli allenamenti per raccogliere statistiche avanzate, la notte per il monitoraggio del sonno e anche durante le vacanze estive per essere sempre aggiornato su tutto.

La versione in offerta è quella più compatta con schermo da 1,2 pollici. Leggero, lo puoi portare per tutto il giorno senza che appesantisca il polso. Una delle caratteristiche principali è la resistenza: la cassa è realizzata in polimeri fibro-rinforzati che gli permettono di superare i test militari USA per la resistenza. Non teme cadute, graffi, polvere e lo puoi utilizzare anche in mare o in piscina. Sulla scocca sono presenti anche dei pulsanti che puoi utilizzare quando non hai accesso allo schermo touch.

Lo smartwatch di Garmin è dotato di circa trenta app dedicate allo sport, tra cui tutti quelli più praticati: corsa, ciclismo, nuoto. Trovi, però, anche alcuni sport avventurosi come la mountain bike, il surf, lo sci alpinismo e lo snowboard. Per ognuno ottieni statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Disponibile anche la funzione "Allenamenti animati" che ti mostra come effettuare attività a corpo libero. Non manca un chip GPS ad alta precisione con mappe aggiornate e che ti mostrano anche sentieri per le tue escursioni.

Non manca un monitoraggio avanzato della salute. I sensori di ultima generazione ti aiutano a tenere sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ogni mattino ricevi anche un report con la panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento e la variabilità della frequenza cardiaca.

La batteria ha una durata fino a 10 giorni. Chiudiamo con un paio di funzioni utili nella vita di tutti i giorni: con Smart Notification ricevi le notifiche direttamente sul polso dello smartphone, mentre con l’app Garmin Pay paghi la spesa in modalità contactless.

Garmin epix Pro (Gen 2)