La soundbar Sonor Arc è in promo su Amazon e il suo prezzo diventa ottimo: con la promozione in corso, infatti, è possibile ottenere uno sconto netto

Sonos

I prodotti della gamma Sonos riescono sempre a stupire grazie alla possibilità di mettere a disposizione degli utenti un comparto tecnico completo e di alta qualità. Non è da meno l’ottima Sonos Arc, una soundbar premium pensata per soddisfare i bisogni degli utenti più esigenti.

In questo momento, la soundbar è protagonista di una nuova offerta su Amazon. Sfruttando la promozione in corso è possibile acquistare il modello con un prezzo scontato di 567 euro, ottenendo un taglio netto rispetto al prezzo di listino (-37%).

Il modello è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi all’assistenza post-vendita garantita dallo store. L’offerta riguarda, per il momento, la versione bianca. In sconto, ma con un prezzo leggermente più alto, c’è anche la versione nera.

Per entrambi i modelli, è possibile optare per la rateizzazione della spesa. In questo modo, quindi, è possibile acquistare la soundbar optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Sonos Arc Soundbar

La scheda tecnica della Sonos Arc Soundbar

La Sonos Arc è una soundbar premium, pensata per gli utenti alla ricerca di un prodotto di alta qualità con cui migliorare l’esperienza d’ascolto. Il modello è dotato di undici driver e può garantire alti definiti, mid-range dinamici e bassi di alto livello. Il profilo della soundbar è molto sottile e facilita l’installazione. Da segnalare anche il supporto all’audio 3D di Dolby Atmos, per una resa audio di livello superiore.

Gli utenti possono aggiungere speaker surround e un subwoofer per ottenere un miglioramento ulteriore delle prestazioni. Grazie alla tecnologia Trueplay, inoltre, il suono viene regolato in base all’acustica della stanza, con una calibrazione dei canali alti per prestazioni "su misura". Da segnalare anche la possibilità di controllo vocale, anche tramite Alexa, per semplificare la gestione delle funzionalità e rendere più semplice l’utilizzo.

Sonos Arc Soundbar, l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Sonos Arc con un prezzo ridotto fino a 567 euro e con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile per la colorazione bianca della soundbar. In alternativa, ma con un prezzo leggermente più alto, è possibile optare per la versione nera. Entrambe le varianti sono vendute direttamente da Amazon.

Sonos Arc Soundbar