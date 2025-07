Apple

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Apple sta lavorando a diversi dispositivi per la VR e la AR. Tra questi c’è anche una nuova versione di Vision Pro, destinata a rimpiazzare il primo modello realizzato da Apple che non è stato in grado di ottenere buoni risultati commerciali, soprattutto per via di un prezzo molto elevato.

La nuova versione di Vision Pro è stata confermata anche da Mark Gurman di Bloomberg, una fonte sempre affidabile quando si parla di nuovi prodotti dedicati al mondo Apple. Il debutto del modello potrebbe essere molto vicino.

Quando arriva il nuovo Vision Pro?

Secondo le informazioni disponibili in questo momento, il nuovo Vision Pro potrebbe essere svelato già nel corso del 2025, probabilmente durante l’evento di settembre, quando debutteranno i nuovi iPhone o quello autunnale, che di solito Apple dedica ad iPad e Mac. Le vendite potrebbero partire nelle settimane successive, tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del prossimo anno. La disponibilità del visore potrebbe essere limitata ad alcuni mercati.

Come sarà il nuovo Vision Pro?

Il nuovo Vision Pro sostituirà il chip M2 con il più recente ed efficiente chip M4. Apple, inoltre, dovrebbe essere riuscita a realizzare una fascia più flessibile con l’obiettivo di rendere il visore più comodo da indossare, soprattutto in caso di utilizzo prolungato.

Non ci dovrebbero essere modifiche al design e anche il peso non dovrebbe cambiare più di tanto. Resta da capire, invece, quale sarà il prezzo del nuovo Vision Pro. Apple potrebbe decidere di ridurre il prezzo in modo da rendere il visore più accessibile.

Ricordiamo che anche l’insider Ming-Chi Kuo ha confermato l’arrivo di un nuovo Vision Pro nel corso dei prossimi mesi. Secondo Kuo, però, il dispositivo in questione dovrebbe avere l’ancora inedito chip M5.

Altri visori in arrivo

Come sottolineato in apertura, Apple sta lavorando a una nuova gamma di dispositivi composta da visori e occhiali smart. Oltre al nuovo Vision Pro con M4, infatti, è in programma l’arrivo di un nuovo Vision Air, che potrebbe debuttare nel corso del 2027.

Potrebbe esserci spazio anche per una versione del Vision Pro dedicata ad applicazioni aziendali. In aggiunta, Apple sta valutando la realizzazione anche di occhiali smart, andando a creare, quindi, una nuova linea di prodotto.

Tra il 2027 e il 2028, inoltre, Apple dovrebbe realizzare una nuova generazione di Vision Pro (un vero e proprio Vision Pro 2), completamente riprogettato, sia nel design che per quanto riguarda il comparto tecnico. Questo dispositivo dovrebbe essere molto più leggero. Ne sapremo di più in futuro.