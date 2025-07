OnePlus, prezzo in picchiata per lo smartphone top: sconto esagerato

Il OnePlus Nord 4 è in offerta con uno sconto del 32% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Ottimo schermo, fotocamera da 50 megapixel e batteria a lunga durata.

L’occasione del weekend porta il nome di OnePlus Nord 4. Lo smartphone del colosso cinese è una delle migliori offerte di questo ultimo weekend di luglio e da oggi lo trovi su Amazon a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 32% che ti fa risparmiare quasi 160 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Un vero affare che non puoi farti sfuggire.

Il OnePlus Nord 4 rientra in quella fascia di prezzo tra un medio e un top di gamma, ma le caratteristiche e le prestazioni sono decisamente di fascia superiore. E lo si intuisce immediatamente, già dallo schermo AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione FHD e super luminoso. Ottime anche le prestazioni assicurate dal processore Snapdragon di ultima generazione supportato da ben 12 gigabyte di RAM. Per non farci mancare nulla, c’è anche una fotocamera principale professionale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine. Insomma, uno smartphone completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

OnePlus Nord 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta incredibile per il OnePlus Nord 4. Da oggi lo smartphone è disponibile su Amazon con uno sconto del 32% a un prezzo di soli 340,57 euro, con un risparmio netto di quasi 160 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e di una delle migliori promo del giorno per uno smartphone con queste caratteristiche. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Se vuoi ottenere un risparmio ulteriore, puoi utilizzare il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni il valore di permuta direttamente sul conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

OnePlus Nord 4: le caratteristiche tecniche

Il OnePlus Nord 4 è uno smartphone sorprendente, soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi. OnePlus ha fatto un ottimo lavoro scegliendo componenti di ultima generazione che lavorano bene insieme e permettono un utilizzo versatile del dispositivo.

Partiamo dall’elemento più grande e visibile: il display. Troviamo uno schermo AMOLED da 6,74 pollici con una risoluzione 1,5K, superiore al FHD, e un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima la luminosità che raggiunge un picco elevato e lo rende visibile anche sotto la luce del sole. La tecnologia Eye-care Magic protegge anche i tuoi occhi dalle fastidiose luci blu e non avrai gli occhi affaticati dopo un utilizzo prolungato. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 7 Gen 3 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per avere ottime prestazioni e installare tutte le applicazioni che vuoi.

Lo smartphone non tradisce nemmeno sotto l’aspetto fotografico. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema versatile con cui puoi scattare foto in ogni situazione. E per gli scatti frontali puoi utilizzare la fotocamera da 16 megapixel. A supporto anche algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano nell’editing fotografico.

Intelligenza artificiale che trovi anche in alcuni strumenti molto utili nella vita di tutti i giorni. Puoi, ad esempio, riassumere note vocali, interi documenti e fare tantissime altre cose. Strumenti disponibili gratuitamente e che vengono continuamente migliorati. Chiudiamo con un altro dei pezzi forti dello smartphone: la batteria da 5500mAh che può durare fino a due giorni e che supporta la ricarica super rapida fino a 100 W.

