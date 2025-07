Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google ha presentato una nuova funzione AI chiamata Web Guide che consente di organizzare la pagina dei risultati di ricerca in modo pertinente e contestuale

Google ha presentato una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale chiamata Web Guide che è stata progettata con l’intenzione di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i risultati di ricerca.

Questo tool, partendo dai test di Search Labs, è in grado di utilizzare l’AI per organizzare la pagina dei risultati raggruppando in blocchi le varie pagine web più pertinenti di una determinata query di ricerca.

Come funziona Web Guide di Google

La nuova Web Guide è una funzione potenziata da Gemini che permette a questo strumento di comprendere più a fondo la query di ricerca dell’utente e di collegare ulteriori pagine che potrebbero essere state trascurate tramite la Ricerca Google tradizionale.

Con questo approccio, Big G vuole fornire risultati più pertinenti e contestualizzati, andando oltre la semplice corrispondenza delle parole chiave.

Per questo motivo, il tool si dimostra particolarmente efficace per query di ricerca aperte o complesse e multifrasali, riuscendo a suddividere i risultati di ricerca in sezioni tematiche, con ogni sezione che si concentra su un tipo specifico di risposta alla query.

L’esempio fatto dal colosso di Mountain View è parte dalla domanda “come viaggiare da soli in Giappone”; per un’interrogazione del genere Web Guide potrebbe mostrare raggruppamenti dedicati a guide complete per viaggiare, consigli sulla sicurezza, esperienze personali condivise dagli utenti e altre categorie comunque pertinenti che possono espandere la query iniziale.

Questo permette agli utenti di approfondire nel dettaglio un qualsiasi argomento, esplorandone le diverse sfaccettature in modo organizzato e intuitivo, così da proporre un quadro completo di tutto ciò che ruota intorno a uno specifico tema, senza tralasciare dettagli e particolarità che potrebbero sfuggire con la classica modalità di ricerca.

Web Guide rappresenta un nuovo passo in avanti nell’evoluzione della ricerca assistita dall’intelligenza artificiale, con la promessa di rendere l’esplorazione del web più efficiente, personalizzata e soprattutto notevolmente più organizzata, in modo da soddisfare pienamente le esigenze delle persone.

Quando arriva Web Guide di Google

Bisogna sottolineare che, almeno in un primo momento, l’esperimento Web Guide sarà disponibile per gli utenti che sceglieranno volutamente di attivarlo e andrà a riconfigurare i risultati di ricerca nella scheda Web della Ricerca Google.

Naturalmente, sarà un’impostazione estremamente flessibile e questa visualizzazione potrà essere disattivata dalla scheda Web in qualsiasi momento, così da tornare alla visualizzazione dei risultati standard senza dover disattivare completamente la funzione.

Stando alle dichiarazioni di Google, nel tempo, l’opzione sarà estesa anche ad altre aree della Ricerca, inclusa la scheda Tutti.

Questo lascia presagire che in futuro l’azienda di Mountain View abbia intenzione di arrivare a un’integrazione più ampia di questa funzionalità che potrebbe essere integrata a 360° dentro la ricerca Google.