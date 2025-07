YouTube Shorts introduce uno strumento AI che trasforma immagini statiche in video animati da sei secondi. Attivo in USA e altri Paesi, arriverà in Italia entro il 2025

Ascannio / Shutterstock.com

Continua la corsa all’intelligenza artificiale applicata alla creazione di contenuti e YouTube, come molte altre piattaforme, accelera il passo. È notizia recente, infatti, che YouTube Shorts si arricchisce di una nuova funzione generativa basata su IA, ovvero uno strumento che trasforma semplici immagini in brevi video animati. YouTube Shorts è la risposta diretta di YouTube al successo di TikTok e dei Reels di Instagram: video verticali di pochi secondi, pensati per essere consumati rapidamente, condivisi e creati con facilità. E ora, grazie all’intelligenza artificiale, la creazione diventa ancora più accessibile e automatizzata.

Da foto a video in un click: ecco la novità IA su YouTube Shorts

Il nuovo strumento introdotto in YouTube Shorts permette di generare automaticamente un breve video a partire da una semplice foto caricata dal rullino dello smartphone. Ciò che si può ottenere è una clip di sei secondi animata da un modello di intelligenza artificiale, che aggiunge movimento, profondità e dinamismo all’immagine statica.

Per esempio, un semplice segnale pedonale può essere trasformato in una scena animata in cui la figura inizia a muoversi o danzare. Il sistema suggerisce anche stili ed effetti in base all’immagine caricata, aiutando l’utente a ottenere il risultato desiderato con pochissimo sforzo.

Alla base di questa tecnologia c’è Veo 2, il modello AI di Google specializzato nella generazione video. I contenuti prodotti saranno contrassegnati con watermark SynthID e altre etichette visive analoghe, per segnalare che si tratta di contenuti generati artificialmente.

Creare contenuti su YouTube Shorts grazie alla IA

Oltre a questo generatore che trasforma le immagini statiche in brevi video, YouTube ha anche annunciato l’introduzione di nuovi effetti AI che permettono, ad esempio, di trasformare scarabocchi in immagini artistiche o di modificare i propri selfie in scenari animati — come fluttuare sott’acqua o sdoppiarsi in un gemello digitale.

Oltre a questo, già da qualche tempo YouTube Shorts ha annunciato la prossima integrazione di Veo 3, il nuovo modello di generazione video sviluppato da Google DeepMind. Il nuovo strumento dovrebbe permettere agli utenti di generare video realistici da prompt testuali in pochi secondi.

Le nuove funzioni IA su YouTube Shorts saranno lanciate in anteprima in Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. YouTube ha però già annunciato che l’espansione a livello globale è prevista nel corso del 2025. Non ci sono ancora date ufficiali per l’Italia.

Così la IA sta cambiando la creazione di contenuti

L’iniziativa di YouTube non è isolata. Google Photos dovrebbe ricevere presto una versione simile dello strumento basato sulla IA generativa, segno che la direzione intrapresa è quella di un’integrazione sempre più diffusa delle tecnologie IA nei prodotti del gruppo.

Anche i principali attori del mondo dei social media stanno rapidamente adottando simili strumenti basati su intelligenza artificiale per facilitare e incentivare la creazione di contenuti. Meta, ad esempio, ha annunciato un tool AI per Instagram che anima immagini statiche, in modo simile a quanto sta facendo YouTube Shorts. Anche TikTok ha introdotto funzionalità IA per la generazione automatica di effetti visivi e suggerimenti creativi.