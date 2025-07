Amazon, climatizzatore portatile al minimo storico e prezzi stracciati: le offerte di oggi

iStock

Anche in questi ultimi giorni di luglio, su Amazon trovi tante offerte da non farsi scappare. E alcune promo sono dedicate proprio alle imminenti vacanze estive. Un esempio è la coppia di custodie impermeabili per lo smartphone da utilizzare quando sei al mare e che lo proteggono dall’acqua e dalla sabbia. Grazie al triplo sconto di oggi le paghi meno di 10 euro e costano pochissimo. Ottime occasioni anche per quanto riguarda gli smartphone, con l‘iPhone 16 al minimo storico e il OnePlus Nord 4 a un prezzo strepitoso. Lo promo non finiscono qui: ci sono anche promo vantaggioso per gli amanti dei vidoegame, con un bundle dedicato alla PS4 da cogliere al volo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e approfittare dello sconto lampo. Non perdere questa occasione: per alcuni prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte del 26 luglio

Smartphone

iPhone 16. Nuovo minimo storico e offerta lampo. L’ iPhone 16 è in offerta con uno sconto IVA e risparmi più di 200 euro . Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone top di Apple è dotato del processore A18 che supporta anche il sistema Apple Intelligence, la nuova piattaforma AI di Apple. Display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island. Il sistema di fotocamere, con un sensore principale da 48 megapixel e miglioramenti per scatti in condizioni di scarsa illuminazione e video in 4K, assicura foto e video di qualità professionale. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

è in offerta con uno e risparmi . Lo puoi pagare in . Lo smartphone top di Apple è dotato del processore A18 che supporta anche il sistema Apple Intelligence, la nuova piattaforma AI di Apple. Display da 6,1 pollici con Dynamic Island. Il sistema di fotocamere, con un sensore principale da e miglioramenti per scatti in condizioni di scarsa illuminazione e video in 4K, assicura foto e video di qualità professionale. La batteria ti accompagna per tutto il giorno. OnePlus Nord 4. Una delle migliori offerte del giorno per uno smartphone. Il OnePlus Nord 4 è disponibile con uno sconto del 32% e raggiunge il suo minimo storico. Smartphone top di gamma che si basa sul processore Snapdragon 7 Gen 3, display AMOLED da 6.74 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, batteria da 5500 mAh che assicura un’autonomia prolungata, mentre la ricarica SUPERVOOC da 100W permette di ricaricare il telefono in pochi minuti. Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico per scatti nitidi in qualsiasi situazione.

è disponibile con uno e raggiunge il suo Smartphone top di gamma che si basa sul processore Snapdragon 7 Gen 3, con frequenza di aggiornamento di 120Hz, che assicura un’autonomia prolungata, mentre la ricarica permette di ricaricare il telefono in pochi minuti. Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico per scatti nitidi in qualsiasi situazione. Galaxy A36. Il Galaxy A36 è in offerta con uno sconto del 33% , una super occasione da non perdere. Lo smartphone Samsung è equipaggiato un vivido display Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Prestazioni assicurate dal processore Exynos 1380 , ottimizzato appositamente per questo dispositivo. La tripla fotocamera posteriore , con un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine permette di catturare foto e video di buona qualità in diverse condizioni di luce. La batteria da 5000 mAh assicura che tu possa usarlo per tutta la giornata senza preoccupazioni.

è in offerta con uno , una super occasione da non perdere. Lo smartphone Samsung è equipaggiato un vivido con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Prestazioni assicurate dal processore , ottimizzato appositamente per questo dispositivo. La , con un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine permette di catturare foto e video di buona qualità in diverse condizioni di luce. La assicura che tu possa usarlo per tutta la giornata senza preoccupazioni. Nothing Phone (2a). Ottimo rapporto qualità-prezzo. Il Nothing Phone (2a) raggiunge il suo minimo storico e ti fa risparmiare più di 100 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Questo smartphone si distingue per il suo design unico e trasparente, con l’interfaccia Glyph sul retro che offre notifiche luminose personalizzabili. È alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7200 Pro, mentre il display AMOLED da 6.7 pollici è perfetto per la vita di tutti i giorni. Il comparto fotografico include due sensori da 50 megapixel, uno principale e uno ultra-grandangolare, per scatti dettagliati. La batteria dura tutto il giorno.

Accessori lowcost

Custodie impermeabili. Un gadget che non ti può mancare in vacanza. Da oggi su Amazon trovi questa coppia di custodie impermeabili in promo con un triplo sconto e le paghi meno di 10 eur o. Compatibili con qualsiasi smartphone, lo proteggono dalla sabbia e dall’acqua quando sei in spiaggia, evitando pericolosi incidenti. Approfittane subito e fai un super acquisto.

trovi questa in con un e le o. Compatibili con qualsiasi smartphone, lo proteggono dalla sabbia e dall’acqua quando sei in spiaggia, evitando pericolosi incidenti. Approfittane subito e fai un super acquisto. Ventilatore da tavolo Philips. Un dispositivo che non può mancare sulla tua scrivania. Il ventilatore da tavolo Philips Serie 2000 è in promo con uno sconto del 33% e lo paghi veramente poco. Utilissimo da avere in casa, ma anche in ufficio. Potente e silenzioso allo stesso tempo, assicura il giusto refrigerio dal caldo estivo.

Smartwatch

Amazfit Balance. Calo di prezzo e minimo storico per lo smartwatch Amazfit Balance. Orologio smart progettato per aiutarti a trovare l’equilibrio tra attività e riposo, offrendo un monitoraggio completo della salute che include la misurazione della composizione corporea, il monitoraggio avanzato del sonno e lo stress. È dotato di un ampio display AMOLED, GPS multi-banda per una precisione superiore e una durata della batteria fino a 14 giorni. Puoi scegliere tra 150 modalità sportive, per un allenamento eccellente in ogni momento della giornata.

Smart TV

Samsung Serie BED-H 50 pollici. Offerta shock: sconto del 53% e costa meno della metà. Lo smart TV Samsung Serie BED-H da 50 pollici è dotato di un pannello con risoluzione 4K Ultra HD che garantisce immagini nitide e colori vivaci. Perfetto per l’intrattenimento domestico, supporta tutte le principali applicazioni di streaming, a partire da Amazon Prime Video fino a DAZN.

Videogame

PlayStation 5 + Call of Duty: Black Ops 6. Offerta lampo per i videogiocatori. La console PlayStation 5 in bundle con il gioco Call of Duty: Black Ops 6 è disponibile con uno sconto del 20% , permettendoti di risparmiare 100 euro . Questa offerta ti consente di immergerti subito nel mondo del gaming di nuova generazione con la potente console di Sony e con una delle saghe videoludiche più amate. La PS5 assicura tempi di caricamento rapidissimi grazie all’SSD ultraveloce e un feedback aptico coinvolgente con il controller DualSense. Occasione da non farti sfuggire.

in bundle con il gioco è disponibile con uno , permettendoti di risparmiare . Questa offerta ti consente di immergerti subito nel mondo del gaming di nuova generazione con la potente console di Sony e con una delle saghe videoludiche più amate. La PS5 assicura tempi di caricamento rapidissimi grazie all’SSD ultraveloce e un feedback aptico coinvolgente con il controller DualSense. Occasione da non farti sfuggire. EA SPORT FC 26. Appena presentato e già disponibile su Amazon. Da oggi puoi pre-ordinare EA Sport FC 26, il nuovo capitolo del gioco di simulazione calcistica più famoso al mondo. Acquistandolo oggi hai la garanzia di riceverlo a casa il giorno d’uscita (26 settembre 2025) e di attivare la clausola “prenotazione al prezzo minimo garantito”. Disponibile per PS5, PS4, Switch 2, Switch e Xbox Series X.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik 5500. Una delle migliori offerte di oggi con uno sconto eccezionale. La friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik 5500 è disponibile con uno sconto del 50% , e costa la metà. Questo modello ti permette di cucinare in modo sano e rapido, utilizzando pochissimo olio per fritture croccanti e leggere. Con una capacità di 5,5 litri , è ideale per preparare pasti per tutta la famiglia (fino a un massimo di 4-5 persone). Grazie alle nove modalità di cottura puoi preparare di tutto, dalle patatine alle verdure grigliate.

è disponibile con uno , e costa la metà. Questo modello ti permette di cucinare in modo sano e rapido, utilizzando pochissimo olio per fritture croccanti e leggere. Con una capacità di , è ideale per preparare pasti per tutta la famiglia (fino a un massimo di 4-5 persone). Grazie alle nove modalità di cottura puoi preparare di tutto, dalle patatine alle verdure grigliate. roborock Q7 L5+. Per la pulizia della tua abitazione, da oggi trovi in promo il robot aspirapolvere con stazione di svuotamento roborock Q7 L5+ con uno sconto del 30% e al minimo storico. Un’offerta che non devi assolutamente farti scappare e che ti permette di risparmiare centinaia di euro. Grande potenza di aspirazione, permette anche di lavare il pavimento senza troppa fatica. I sensori mappano tutta la tua abitazione e lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone.

con con uno e al Un’offerta che non devi assolutamente farti scappare e che ti permette di risparmiare centinaia di euro. Grande potenza di aspirazione, permette anche di lavare il pavimento senza troppa fatica. I sensori mappano tutta la tua abitazione e lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone. Ariete Moka Aroma. La Moka Aroma di Ariete è disponibile a un prezzo mini grazie a uno sconto del 30% . Questa macchina da caffè elettrica ti consente di preparare un autentico caffè direttamente sul tavolo, senza bisogno di fornelli. Pratica e facile da usare, è perfetta per iniziare la giornata con il profumo del caffè tradizionale italiano, rendendo ogni momento della pausa un piacere. Mantiene la temperatura fino a 30 minuti.

è disponibile a un prezzo mini grazie a uno . Questa macchina da caffè elettrica ti consente di preparare un autentico caffè direttamente sul tavolo, senza bisogno di fornelli. Pratica e facile da usare, è perfetta per iniziare la giornata con il profumo del caffè tradizionale italiano, rendendo ogni momento della pausa un piacere. Mantiene la temperatura fino a 30 minuti. Condizionatore portatile COMFEE’. Il condizionatore portatile COMFEE’ è il più venduto su Amazon e in offerta lampo con uno sconto di 80 euro . Puoi pagarlo comodamente in 5 rate a tasso zero . Questo climatizzatore da 7.000 BTU/h è ideale per ambienti fino a 25-30 m², offrendo funzioni di raffreddamento, deumidificazione e ventilazione. È dotato di un timer da 24 ore e una modalità Sleep per un maggiore comfort notturno, garantendo un clima fresco e piacevole anche nelle giornate più calde. Ideale sia per l’abitazione, sia per l’ufficio. Facile da utilizzare, lo puoi spostare facilmente di stanza in stanza.

è il più venduto su Amazon e in offerta lampo con uno . Puoi pagarlo comodamente in . Questo climatizzatore da è ideale per ambienti fino a 25-30 m², offrendo funzioni di raffreddamento, deumidificazione e ventilazione. È dotato di un timer da 24 ore e una modalità Sleep per un maggiore comfort notturno, garantendo un clima fresco e piacevole anche nelle giornate più calde. Ideale sia per l’abitazione, sia per l’ufficio. Facile da utilizzare, lo puoi spostare facilmente di stanza in stanza. Frullatore immersione Moulinex Quickchef. Il frullatore a immersione Moulinex Quickchef è in offerta con uno sconto del 40% e approfitti del minimo storico. Potente frullatore da 1000W è dotato di tecnologia Powelix Life, che garantisce lame più resistenti per una durata superiore e risultati di miscelazione ottimali. Con un design ergonomico e accessori inclusi come tritatutto e frusta, è versatile per preparare salse, zuppe, frullati e molto altro. A questo prezzo è un vero affare.

