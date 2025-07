Realme

Realme continua ad arricchire la sua gamma: l’ultima novità in tal senso è rappresentata dal debutto dei nuovi Realme 15 e 15 Pro, svelati ufficialmente in India ma in arrivo anche in Europa e, in particolare, in Italia. Si tratta di smartphone molto interessanti che propongono una scheda tecnica aggiornata rispetto ai Realme 14 con, in particolare, una batteria con una capacità record, grazie alla tecnologia al silicio carbonio che Realme ha già utilizzato su diversi prodotti.

Le specifiche tecniche del Realme 15 e 15 Pro

I nuovi Realme 15 e 15 Pro sono molto simili, sia nel design che per quanto riguarda il display, dotato di un pannello OLED da 6,8 pollici con risoluzione di 1.5K e refresh rate di 144 Hz. Il pannello è leggermente curvo su tutti e quattro i lati.

Tra i due smartphone, invece, cambia il chip. Il modello base utilizza il SoC MediaTek Dimensity 7300+ mentre il Pro può contare sul più potente Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

Come da tradizionale, inoltre, ci sono varie combinazioni di RAM e storage, fino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage (il modello base si ferma a 256 GB però), con una disponibilità che cambierà in base al mercato di commercializzazione.

Sotto la scocca c’è spazio per una batteria da 7.000 mAh con un incremento di 1.000 mAh rispetto a quanto visto sui Realme 14, 14 Pro e 14 Pro+. In caso di commercializzazione in Europa, Realme (anche per questioni normative) potrebbe ridurre la capacità della batteria.

Da segnalare il supporto alla ricarica rapida da 80 W. Non c’è la ricarica wireless. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale Sony IMX 896 da 50 Megapixel e con un sensore ultra-grandangolare (da 8 Megapixel per il modello base e da 50 Megapixel per il Pro) oltre a una fotocamera frontale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con aggiornamento in arrivo ad Android 16.

Realme 15 e 15 Pro, disponibilità e prezzi

I nuovi Realme 15 e 15 Pro sono già in preordine in India, dove le vendite partiranno da fine luglio 2025 con prezzi partire da 23.999 rupie per il 15 e da 28.999 rupie per il Pro (in entrambi i casi si tratta delle varianti 8/128 GB).

Realme dovrebbe portare i nuovi smartphone anche in Italia. In questo caso, il debutto potrebbe avvenire dopo l’estate. Maggiori dettagli, in tal senso, potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.

Come avvenuto con i Realme 14, anche i nuovi Realme 15 andranno a posizionarsi in una fascia di prezzo compresa tra i 300 e i 400 euro, con un tradizionale calo di prezzo che potrebbe renderli molto più interessanti, soprattutto se la batteria da 7.000 mAh resterà tra le specifiche della versione europea.