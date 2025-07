Comfee, condizionatore portatile smart a prezzo mai visto: è l'affare del giorno

Prezzo bassissimo per il condizionatore portatile Comfee 3 in 1. Raffresca velocemente anche ambienti di grandi dimensioni consumando pochissimo. Oggi lo trovi al minimo storico.

Amazon

Raffrescare casa in maniera veloce ed efficiente, senza dover effettuare nessun lavoro di installazione né utilizzare alcun adattatore da finestra. Tutto questo grazie al condizionatore portatile COMFEE Breezy Cool Pro 2.0.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Compatto e versatile, questo elettrodomestico ti permette di vivere in un ambiente più salubre, grazie alle sue 3 funzioni facilmente selezionabili (oltre a essere un condizionatore, può essere utilizzato anche come deumidificatore e come ventilatore). Le sue funzionalità smart, poi, ti permettono di controllarlo dal telecomando, dall’app per smartphone o con semplici comandi vocali.

Con l’offerta odierna, poi, è più conveniente che mai: ti costa pochissimo e puoi scegliere di pagarlo a rate senza interessi.

COMFEE Breezy Cool Pro 2.0

COMFEE, condizionatore portatile a tasso zero: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta da cogliere al volo, quella disponibile oggi sul condizionatore portatile COMFEE. Il Breezy Cool Pro 2.0 è disponibile al prezzo più basso di sempre: risparmi decine di euro e fai un vero affare. Inoltre, come accennato, puoi scelgiere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Il condizionatore portatile COMFEE può essere acquistato con uno sconto del 24%: comprandolo adesso lo paghi 219,99 euro, con un risparmio di 80 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate senza nessun costo aggiuntivo. In questo modo, il COMFEE Breezy Cool Pro 2.0 costa 44 euro al mese per cinque mesi.

COMFEE Breezy Cool Pro 2.0

COMFEE Breezy Cool Pro 2.0 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il condizionatore portatile COMFEE Breezy Cool Pro 2.0 è una soluzione versatile ed efficiente per rinfrescare, ventilare e deumidificare ambienti di medie e grandi dimensioni. Con una potenza di raffrescamento di 7000 BTU/h (equivalente a 2.0 kW) e una classe energetica A, questo apparecchio garantisce prestazioni elevate con un consumo energetico ottimizzato. Il suo design compatto, oltre il 30% più piccolo rispetto ai modelli precedenti, integra un innovativo ingresso dell’aria a 4 vie che migliora il flusso del 40%, assicurando una distribuzione uniforme del fresco.

Tra le funzionalità più apprezzate, spicca la tecnologia brevettata di raffreddamento che elimina la necessità di un serbatoio dell’acqua, utilizzando l’acqua di condensa per raffreddare il compressore e garantendo un funzionamento continuo e stabile. La funzione "Follow-Me", tramite un sensore di temperatura integrato nel telecomando, rileva la temperatura nell’area desiderata, permettendo al condizionatore di ottimizzare il raffreddamento per un comfort personalizzato. Dispone inoltre di un timer 24 ore e una modalità di standby a basso consumo.

La connettività è un altro punto di forza del Breezy Cool Pro 2.0, che può essere controllato tramite l’app dedicata, il telecomando incluso o con semplici comandi vocali, essendo compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Questo offre massima flessibilità nella gestione del clima domestico. Utilizza inoltre il refrigerante ecologico R290, a basso impatto ambientale, e include un kit finestra per una facile installazione, rendendolo una scelta pratica e consapevole per affrontare il caldo estivo.

COMFEE Breezy Cool Pro 2.0