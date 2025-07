TOTALE PUNTI 7.9 Motorola Edge 60 Pro Motorola Edge 60 Pro si presenta con un design curvo su tutti i lati, un display pOLED molto luminoso e una dotazione hardware che include il processore Dimensity 8350 Extreme e da 8 a 16 GB di RAM. Il comparto fotografico è di ottimo livello, mentre il software resta uno dei più puliti e funzionali in circolazione. Moto AI aggiunge un tocco di novità, ma non è ancora pienamente utile in italiano.

PRO Design leggero e curato

Display fluido e brillante

Ottima esperienza d’uso quotidiana

Fotocamere convincenti

Software fluido con aggiunte smart CONTRO Moto AI ancora limitato in italiano

Moto AI ancora limitato in italiano

Ricezione non sempre stabile

Design VOTO: 8 Motorola ha scelto un approccio sobrio ma ricercato. Le curve su tutti i lati non sono solo estetica: migliorano la presa e l’usabilità. La sensazione al tatto è piacevole grazie ai materiali scelti, con finiture opache e colorazioni curate in collaborazione con Pantone. La variante “Dazzling Blue”, per esempio, si distingue dalla solita minestra di neri e grigi. Il telefono pesa poco più di 180 grammi e resta sottile, ma dà comunque un’idea di solidità. È resistente a schizzi, polvere e immersioni brevi (grazie alla certificazione IP68), e viene protetto da Gorilla Glass 7i. Non è uno smartphone che stupisce, ma trasmette una qualità percepita superiore alla sua fascia di prezzo.

Specifiche tecniche VOTO: 8 Sotto la scocca troviamo il chip MediaTek Dimensity 8350 Extreme, accompagnato da una dotazione che va da 8 a 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna. La scelta del processore è strategica: prestazioni elevate, consumi contenuti e un’ottima gestione del calore. Non sarà il chip più famoso sul mercato, ma qui fa un lavoro eccellente. Il display è un pOLED da 6,7 pollici, con refresh rate a 144 Hz. Si vede benissimo sotto il sole, i colori sono saturi al punto giusto, e la fluidità è costante anche nelle transizioni più rapide. Motorola si è fatta certificare da Pantone per fedeltà cromatica e tonalità della pelle, e questo si nota nella riproduzione dei contenuti multimediali. A completare la dotazione, ci sono ovviamente tutti i sistemi di comunicazione più avanzati, con il Wi-Fi 6e, trasmettitore NFC per pagamenti in mobilità e supporto per la eSIM.

Performance VOTO: 7.5 Edge 60 Pro non ha nulla da invidiare ai top di gamma. L’apertura delle app è rapida, il multitasking scorre fluido, e non si avvertono rallentamenti neanche durante il gaming più spinto. Anche dopo diverse ore di utilizzo intenso, il telefono non diventa mai un ferro da stiro. Non è pensato per i benchmark, ma chi cerca un’esperienza d’uso scattante e affidabile, qui troverà un compagno di viaggio solido. Merito anche del software, che evita zavorre inutili e lavora in sinergia con l’hardware. C'è un'unica condizione in cui va un po' in crisi, ovvero quando in automobile è collegato in modalità wireless ad Android auto, ma questa è una condizione che capita anche con altri modelli, quindi probabilmente è più da riferire al software di Google che non all'hardware del telefono. Questo smartphone non ha la dotazione tecnica più avanzata del mercato, ha degli evidenti margini di crescita e forse la definizione "Pro" non è totalmente giustificato, ma bisogna dire che il rapporto qualità prezzo a qualche settimana di distanza dall'uscita sul mercato è davvero dirompente.

Qualità chiamate VOTO: 6.5 Qui c’è un piccolo punto da tenere d’occhio. La qualità audio in chiamata è buona, chiara e ben definita da entrambe le parti. La capsula auricolare fa il suo lavoro, e anche in ambienti rumorosi si riesce a conversare senza fatica. Il problema è la ricezione, che non è sempre impeccabile. In alcune zone dove altri telefoni tengono il segnale, Edge 60 Pro ogni tanto perde colpi. Nulla di drammatico, ma per chi vive in aree con copertura incerta potrebbe essere un limite.

Software VOTO: 8 Motorola ha da tempo abbracciato un approccio pulito ad Android. L’interfaccia è molto vicina a quella stock, ma con alcune aggiunte intelligenti: le Moto Actions (come il gesto del karate chop per accendere la torcia), l’ottimo Moto Display e ora Moto AI. Moto AI è l’elemento più interessante e al tempo stesso quello più incompiuto. Le funzioni come “Catch me up” o “Remember this” sono promettenti e mostrano una direzione interessante per l’integrazione dell’AI nel quotidiano. Il limite è che Moto AI al momento funziona solo in inglese: comprende l’italiano, ma risponde sempre nella lingua di Shakespeare. Il software resta uno dei punti forti di questo dispositivo, con aggiornamenti regolari e un'esperienza fluida e intuitiva. Come gli smartphone del passato, anche questo modello supporta la connessione ad un display esterno che lo trasforma in un piccolo computer portatile. Il software rimane quello di Android, ma con questa soluzione si può lavorare con uno schermo più grande.

Fotocamera VOTO: 8 Il comparto fotografico si difende bene. Il sensore principale da 50 megapixel firmato Sony (LYTIA 700C) scatta immagini dettagliate e ben bilanciate, anche di sera. La messa a fuoco è rapida e precisa, e la stabilizzazione ottica aiuta a evitare il classico effetto “mosso”. La fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP è una delle migliori viste su un medio di gamma, mentre il teleobiettivo da 10 MP permette uno zoom ottico 3x e uno digitale fino a 50x, utile se non si esagera con le aspettative. Anche la selfie cam è da 50 MP, ma manca l’autofocus, che lo scorso anno era presente. Un passo indietro che si fa sentire soprattutto nei video frontali. Nel complesso, però, il comparto fotografico è più che soddisfacente per l’uso social e per chi vuole un telefono pronto a tutto, anche senza editing.

Batteria VOTO: 9 La batteria da 6000 mAh offre più di una giornata piena di autonomia, anche con uso intenso. Bisogna riconoscere lo straordinario merito di motorola di aver saputo infilare una batteria così grande in uno smartphone con il peso così contenuto. La ricarica rapida TurboPower da 90W non è più al vertice come l’anno scorso, quando si arrivava a 125W, ma resta comunque veloce: circa 30 minuti per il pieno. C’è anche la ricarica wireless da 15W, una rarità nella fascia sotto i 700 euro. Batteria e ricarica sono due elementi strepitosi per quanto riguarda il Motorola Edge 60 Pro e sono forse il principale elemento distintivo nella sua categoria di prezzo.