Apple sta per aggiornare la sua gamma di smartwatch: in rampa di lancio c'è il nuovo Apple Watch Ultra 3, ecco tutto quello che c'è da sapere in merito

Apple

Apple è pronta ad aggiornare la sua gamma di smartwatch con un nuovo modello Ultra, a distanza di due anni dal lancio di Ultra 2. È in arrivo, infatti, il nuovo Apple Watch Ultra 3, modello destinato a diventare il nuovo top di gamma della linea di smartwatch della casa di Cupertino. Sul progetto sono già disponibili diverse informazioni anche se, come sempre accade in questi casi, Apple non ha ancora confermato alcun dettaglio in merito al suo nuovo smartwatch che, in futuro, potrebbe essere affiancato anche da un anello smart.

Come sarà il nuovo Apple Watch Ultra 3

Il nuovo Apple Watch Ultra 3 dovrebbe essere una diretta evoluzione di Ultra 2, senza particolari rivoluzioni ma con alcune novità al comparto tecnico a partire dal nuovo display LTPO3 OLED, con un miglioramento degli angoli di visione e, probabilmente anche della luminosità.

Un’altra novità la troveremo sotto la scocca con l’introduzione di un nuovo chip in grado di abbinare prestazioni maggiori e consumi ridotti, per garantire un’autonomia superiore. Ultra 2 è dotato del chip S9 mentre Apple Watch Series 10 ha il chip S10. Il nuovo Ultra 3 potrebbe integrare l’inedito S11 con possibili ottimizzazioni per l’utilizzo delle funzionalità AI integrate nel nuovo watchOS 26, già disponibile in beta.

Tra le possibili novità per Apple Watch Ultra 3 dovremmo trovare la connettività 5G oltre alla possibilità di sfruttare la connettività satellitare per inviare messaggi. Possibile anche l’introduzione di un sistema per il rilevamento della pressione sanguigna. Tutte queste novità dovrebbero rendere lo smartwatch la scelta ideale, tra i prodotti dell’ecosistema Apple, per l’uso “outdoor” e, quindi, per le escursioni.

Prezzo e disponibilità del nuovo Apple Watch Ultra 3

Il nuovo Apple Watch Ultra 3 dovrebbe debuttare nel corso del mese di settembre 2025 e dovrebbe essere presentato nel corso dell’evento che segnerà anche il debutto dei nuovi iPhone 17, tra cui ci sarà anche l’inedita variante Air.

Secondo alcune indiscrezioni, non ancora confermate, il keynote si terrà il prossimo 12 settembre con le vendite (degli iPhone) che partiranno il 19 settembre.

Le tempistiche del nuovo Apple Watch Ultra 3 dovrebbero essere analoghe. Lo smartwatch potrebbe essere acquistabile a partire dalla seconda metà del prossimo mese di settembre.

I prezzi potrebbero essere in linea con quelli di Ultra 2 al lancio e, di conseguenza, il nuovo Ultra 3 potrebbe arrivare sul mercato con un listino di 909 euro, in un’unica variante da 49 mm con connettività GPS + Cellular.

Possibile anche la realizzazione di una variante ancora più esclusiva che potrebbe debuttare con un prezzo di listino ancora più alto, superando il muro dei 1.000 euro (ricordiamo che il primo Ultra arrivò sul mercato italiano con un listino di 1.009 euro).

Nei prossimi giorni arriveranno ulteriori novità.