Xiaomi, con lo sconto Amazon questo smartwatch è da comprare subito

MisterGadget.Tech

Cominciamo questa settimana di agosto nel migliore dei modi con un’offerta lampo su uno degli orologi smart più interessanti degli ultimi mesi. Parliamo dello Xiaomi Watch S4, lanciato sul mercato da qualche mese e protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Oggi, infatti, lo trovi al minimo storico con uno sconto IVA che ti fa approfittare di un super prezzo. Un’occasione unica da non farsi assolutamente scappare. Inoltre, acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, giusto in tempo per le tue vacanze estive.

Lo Xiaomi Watch S4 è uno smartwatch progettato per tutti i giorni. Lo puoi utilizzare in ogni momento della giornata e ti supporta con le attività quotidiane, nel monitoraggio della salute e nei tuoi sport preferiti. L’orologio può anche essere personalizzato cambiando la ghiera. Schermo AMOLED ampio e luminoso, batteria che dura fino a 15 giorni e supporto a ben 150 modalità sportive, tra cui tutte quelle più praticate. Un orologio pensato per te e che si prende cura di te. Da oggi a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi Watch S4

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo da non farsi assolutamente scappare. Solo per oggi su Amazon trovi lo Xiaomi Watch S4 in promo con uno sconto IVA che fa crollare il prezzo a 126,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il prezzo è davvero molto competitivo per un orologio che puoi utilizzare in ogni fase della giornata e che puoi tenere sempre al polso.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo. Lo puoi testare con tutta calma mentre sei in ferie e nel caso restituirlo al ritorno. Ma difficilmente resterai deluso da questo orologio Xiaomi.

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Watch S4 è progettato per essere indossato in ogni momento della giornata, sia quando ti alleni, sia durante le cene di lavoro.

Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Il design si distingue per il telaio in lega di alluminio e una ghiera in acciaio inossidabile, con la possibilità di personalizzare l’aspetto grazie a ghiere intercambiabili e una vasta gamma di quadranti.

Sotto la scocca, trovi diversi sensori che assicurano un monitoraggio avanzato della salute. Dalla frequenza cardiaca alla saturazione dell’ossigeno nel sangue, puoi controllare tutti i dati in tempo reale e in caso vengano rilevati dati anomali vieni avvisato in tempo reale. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno e del livello dello stress, con consigli che ti aiutano a dormire meglio e a combattere la stanchezza mentale.

Per gli amanti dello sport, lo Xiaomi Watch S4 offre oltre 150 modalità sportive, tra cui alcune di livello professionale, come ad esempio lo sci. Puoi anche selezionare piani professionali per migliorare giorno dopo giorno le tue performance di corsa. Presente anche un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per registrare in modo preciso le attività all’aperto.

La batteria è uno dei punti di forza dello smartwatch: autonomia fino a 15 giorni con un utilizzo normale e ti dimenticherai di doverlo ricaricare. Infine, supporta anche i pagamenti contactless e per pagare la spesa basterà avvicinare l’orologio al POS.

Xiaomi Watch S4