Mangiare carne di squalo senza rendersene conto è oggi una possibilità concreta per molti consumatori italiani. Secondo i dati diffusi dal WWF, l’Italia figura tra i maggiori importatori di carne di squalo a livello mondiale e, spesso, questa carne finisce nei nostri piatti sotto nomi ingannevoli o poco noti. Non si tratta solo di una questione di consapevolezza, ma anche di salute, sostenibilità e protezione della biodiversità marina. Ecco perché si tratta di un’allerta che riguarda tutti.

Il pesce con un altro nome: il caso delle etichette ingannevoli

Una delle principali cause del consumo inconsapevole di carne di squalo è la scarsa trasparenza nell’etichettatura dei prodotti ittici. In Italia, infatti, molte specie di squalo sono commercializzate sotto nomi comuni che non ne rivelano la vera natura, come verdesca, palombo, spinarolo o gattuccio. In alcuni casi, la carne di squalo viene addirittura venduta come pesce spada, sfruttando l’aspetto simile dei filetti già lavorati.

Uno studio pubblicato sulla rivista Marine Policy ha rivelato che oltre il 60% dei consumatori non è a conoscenza del fatto che la carne di squalo è legalmente venduta nei supermercati e nei mercati ittici del Paese. La confusione è alimentata da una frode alimentare sistemica, legata a nomi ambigui e a una tracciabilità dei prodotti ittici spesso lacunosa.

L’Italia tra i maggiori consumatori europei

Secondo WWF Italia, il nostro paese è tra i primi cinque al mondo per l’importazione di carne di squalo, insieme a Spagna, Portogallo, Brasile e Uruguay. Dal 2017 al 2023, l’Italia ha importato oltre 43.000 tonnellate di carne di elasmobranchi, in particolare dalla Spagna e dalla Francia. Questi pesci, che includono squali, razze e chimere, sono tra le specie marine più vulnerabili: oltre il 37% è oggi minacciato di estinzione.

Nel Mar Mediterraneo, che rappresenta un vero hotspot di biodiversità, si contano almeno 86 specie di elasmobranchi, ma più della metà è in pericolo. Le importazioni italiane alimentano un commercio internazionale della carne di squalo che resta in gran parte fuori dal controllo delle normative europee, nonostante gli impegni ufficiali dell’UE in materia di conservazione marina.

I rischi per la salute: metalli pesanti e contaminanti

Oltre al danno ambientale, la carne di squalo fa male alla salute perché assorbe sostanze tossiche. Questi predatori marini si collocano in cima alla catena alimentare e tendono ad accumulare grandi quantità di metalli pesanti, come il mercurio, e inquinanti organici persistenti nei loro tessuti. Non a caso, numerosi studi scientifici hanno segnalato i rischi per la salute legati al loro consumo, in particolare per donne in gravidanza e bambini.

Eppure, solo una piccola parte della popolazione italiana è consapevole di questi pericoli. Secondo un’indagine condotta su cittadini milanesi, il 93% ha dichiarato di non aver mai acquistato carne di squalo, ma quasi un terzo l’ha probabilmente consumata sotto un altro nome.

Cosa possiamo fare: leggere le etichette e dire no

Il WWF lancia un appello ai consumatori: imparare a riconoscere i nomi comuni degli squali venduti nei mercati, evitare pesci privi di etichette dettagliate e richiedere sempre informazioni sulla provenienza. La lotta contro il consumo inconsapevole di carne di squalo parte dall’informazione.

Anche le istituzioni devono fare la loro parte. Servono controlli più rigidi, campagne di educazione alimentare, strumenti digitali per la tracciabilità e una maggiore formazione per pescatori e commercianti.

Proteggere squali e razze: una sfida per il Mediterraneo

Progetti innovativi come tSharks, una piattaforma digitale nata in Italia, aiutano a monitorare e studiare gli elasmobranchi del Mediterraneo. Attraverso il sistema degli “spaghetti tag”, piccole etichette numerate applicate in modo non invasivo alla base della pinna dorsale degli squali, gli esperti possono seguire gli spostamenti e le abitudini di questi animali, contribuendo alla loro conservazione.

I ricercatori hanno individuato 65 “aree importanti per squali e razze” (Isra), di cui 16 nei mari italiani. Proteggere queste zone e rafforzare la cooperazione internazionale è fondamentale per evitare la scomparsa definitiva di questi animali straordinari, che ora finiscono nel piatto senza che nessuno sia in grado di accorgersene realmente: l’uomo pensa a come salvarsi da uno squalo, eppure spesso è vero il contrario.