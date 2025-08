Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

JBL

L’estate è il periodo giusto per acquistare un nuovo speaker Bluetooth portatile e oggi su Amazon c’è l’occasione giusta per poter mettere le mani su un prodotto di qualità a un prezzo scontato. Sfruttando la promozione in corso, infatti, è ora possibile acquistare JBL Flip Essential 2 con un prezzo ridotto a 79,99 euro.

Il modello, venduto e spedito da Amazon, è ora scontato del 27% ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il taglio di prezzo porta lo speaker Bluetooth vicinissimo al suo prezzo minimo storico. Si tratta, quindi, di un’ottima occasione per poter effettuare l’acquisto del dispositivo.

L’acquisto può avvenire tramite il banner qui di sotto. Dalla pagina del prodotto è possibile accedere anche al bundle con le cuffie Tune 510BT. In questo caso, il prezzo è scontato a 108 euro.

JBL Flip Essential 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Impermeabile IPX7 con Bassi Potenti, fino a 10 Ore di Autonomia, Suono JBL Original Pro, Nero

La scheda tecnica del JBL Flip Essential 2

Lo speaker Bluetooth portatile JBL Flip Essential 2 è un’ottima soluzione per poter sfruttare un prodotto di questo tipo, assicurandosi la possibilità di poter contare su un prodotto di qualità e in grado di offrire un audio da modello di fascia superiore.

La presenza della certificazione IPX7, inoltre, offre la possibilità di utilizzo anche in spiaggia, sotto la doccia o a bordo piscina. Da segnalare una buona autonomia di utilizzo. Sfruttando la batteria integrata, infatti, è possibile raggiungere un’autonomia di 10 ore.

Di conseguenza, lo speaker può coprire senza problemi un’intera giornata di utilizzo. La semplicità di utilizzo in mobilità è garantita dalle dimensioni e dal peso (870 grammi) contenuto che consentono di trasportare facilmente il dispositivo.

JBL Flip Essential 2, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare JBL Flip Essential 2 con un prezzo scontato del 27%. Sfruttando la promozione in corso, lo speaker Bluetooth cala di prezzo fino a 79,99 euro, diventando un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un prodotto con la possibilità di abbinare prestazioni e portabilità.

La promozione consente anche l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo speaker è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in sconto solo per un breve periodo di tempo, con un prezzo che si avvicina al suo nuovo minimo storico.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto. Da segnalare anche la possibilità di optare per il bundle con le cuffie Tune 510BT con una spesa complessiva di 108 euro.

