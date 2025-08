Huawei

È il momento giusto per acquistare un nuovo tablet low cost: sfruttando l’offerta in corso oggi su Amazon, infatti, c’è ora la possibilità di mettere le mani sull’ottimo Huawei MatePad SE 11, un prodotto davvero interessante e che oggi viene proposto con un prezzo decisamente accessibile.

Il tablet di Huawei è disponibile in offerta con un prezzo scontato a 179 euro, andando a scegliere la variante da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, una configurazione adeguata per questa fascia di prezzo.

Da segnalare, inoltre, la possibilità di optare per il bundle con la M Pencil Lite che permette di incrementare la produttività del tablet. In questo caso, l’offerta consente di completare l’acquisto al prezzo scontato di 194 euro.

Si tratta di un’ottima offerta che consente di mettere le mani su un tablet completo e ricco di vantaggi, in grado di offrire buone prestazioni ma con un prezzo decisamente contenuto. Per accedere alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

La scheda tecnica del Huawei MatePad SE 11

La scheda tecnica di Huawei MatePad SE 11 comprende un display IPS LCD da 11 pollici di diagonale, con risoluzione di 1200 x 1920 pixel e un rapporto tra le dimensioni di 16:10. Il pannello ha luminosità massima di 400 nits.

A gestire il funzionamento del tablet c’è un chip proprietario Kirin a cui si affiancano 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (con possibilità di espansione tramite microSD) oltre a una batteria da 7.700 mAh con ricarica rapida da 23 W. Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel.

Il tablet supporta la connettività Wi-Fi e il Bluetooth. Non c’è una variante con connettività cellulare. Il sistema operativo è HarmonyOS. C’è la possibilità di utilizzare la M-Pencil per incrementare la produttività durante l’utilizzo.

Si tratta, considerando tutti gli aspetti, di un ottimo tablet, completo e ricco di vantaggi, che può offrire prestazioni eccellenti in rapporto a quella che è attualmente la sua fascia di prezzo. Per chi cerca un tablet low cost, il modello di Huawei è la scelta giusta.

Huawei MatePad SE 11, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Huawei MatePad SE 11 con un prezzo scontato di:

179 euro

194 euro con il bundle con la M-Pencil Lite

Entrambe le offerte riguardano la versione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il tablet è spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto. La promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

